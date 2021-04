Ramazanda iftara yetişemeyenlere askıda su

Burdur'da yardımsever vatandaş ile bir esnaf, iftar saatine yetişemeyen vatandaşlar için askıda su kampanyası başlattı.

Burdur Gazi Caddesi'nde bir işletme sahibi Tamer Gündüz ve yardımsever vatandaş Umut Ilgaz, iftar saatine yetişemeyen vatandaşlar için iş yeri önüne koyduğu sular ile askıda su kampanyası başlattı. Korona virüs ile mücadele kapsamında marketler kapalı olduğu için hem iftar saatine yetişemeyen vatandaşlar hem de sokağa çıkma kısıtlamasında görev başında olan kolluk kuvvetleri için böyle bir kampanya başlattıklarını ifade eden Tamer Gündüz, kampanyaya Ramazan sonrasında da devam edeceklerini belirtti.

Burdur'da 25 yıldır esnaflık yapan Tamer Gündüz, askıda su kampanyasının nasıl başladığını anlattı. Tamer Gündüz, "Bu su olayına bizim bir abimiz öncü oldu. Bana bir koli su ayarlayıp dışarı koyar mısın dedi? Bende eve götürecek sandım ayarladım. Bu burada kalacak dedi. Gelen geçen iftar saatindeki halkımıza dağıtmak amaçlı koyduk. Onun vesilesiyle birkaç müşterimiz daha buna destek olmak istedi. Ben kendim de bunu inşallah devam ettireceğim. Hem Ramazan ayı içerisinde iftar saatinde her yer kapalı olduğu için vatandaşların ve o an çalışan polislerimiz, işçilerimizin ücret vermeden alabileceği bir şey hem de Ramazan'dan sonra yolcudur hancıdır veya cebinde o an için parası olmayan kişiler rahatlıkla suyunu buradan alıp gidebilecek" dedi.

Burdur Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nde çalışan yardımsever vatandaş Umut Ilgaz ise "Ramazan gününde vatandaşlarımız orucunu yeri geliyor yetişemiyor. Saati uymuyor. Bende arkadaşımıza dışarıya biraz su koyalım ücretini ben karşılayayım. Gelen geçen vatandaşlarımız orucunu açsın. İnşallah bundan sonra da devamı gelecek bunun. Hayırlı olsun. Gelen geçen nasiplensin" diye konuştu. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı