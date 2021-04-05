Ramazana kaç gün kaldı? 2021 Ramazan ne zaman başlıyor? İlk oruç hangi gün?
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Ramazana kaç gün kaldı? 2021 Ramazan ne zaman başlıyor? İlk oruç hangi gün?

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Ramazana kaç gün kaldı? 2021 Ramazan ne zaman başlıyor? İlk oruç hangi gün?

Ramazana kaç gün kaldı? On bir ayın sultanı Ramazan'ın başlangıcına sayılı günler kala Ramazana kaç gün kaldı? İlk oruç hangi gün? sorularının yanıtları merak edildi. Müslümanlar, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvim içerisinde yer alan tarihlerde bu ayı idrak ediyorlar. 2021 Ramazan ne zaman başlıyor?

Üç ayların başlangıcıyle merak edilen sorulardan olan Ramazana kaç gün kaldı? İlk oruç hangi gün? hakkında cevapları sizler için derledik. Kur'an-ı Kerîm'de adı geçen ve değerine vurgu yapılan yegane ay ramazan ayıdır. 2021 Ramazan ne zaman başlıyor?

2021 RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Ramazan ayı 13 Nisan tarihinde başlayacak. Müslümanlar bu tarihten itibaren farz olan oruç ibadetini yerine getirecekler. Son oruç ise 12 Mayıs'ta Ramazan Bayramı arefesinde tutulacak.

RAMAZANA KAÇ GÜN KALDI?

13 Nisan tarihinde başlayacak olan Ramazan'a 8 gün kaldı.

  • Mübarek Kadir Gecesi ise 8 Mayıs'ta idrak edilecek.
  • Ramazan Bayramı 1. gün: 13 Mayıs Perşembe
  • Ramazan Bayramı 2. gün 14 Mayıs Cuma
  • Ramazan Bayramı 3. gün 15 Mayıs Cumartesi

ORUÇ TUTMAKLA YÜKÜMLÜ OLMANIN ŞARTLARI NEDİR?

İslam'a göre, bireyin sorumlu olmasının temel şartları müslüman, akıllı ve ergenlik çağına ulaşmış olmaktır. Dolayısıyla bu şartlar, oruç ibadeti ile sorumlu olmanın da şartlarıdır. Buna göre, bir kimsenin Ramazan ayında oruç tutmasının farz olması için öncelikle müslüman ve âkil-bâliğ olması gerekir.

İbadetlerle yükümlü olma şartlarını taşıdığı hâlde bazı özel durumlardaki kimselere oruç tutmama ruhsatı verilmiştir.

İbadetlerle yükümlü olmamakla birlikte ergenlik yaşına gelmeyen çocukların alıştırılmak ve ısındırılmak maksadıyla namaz kılmaları ve oruç tutmaları teşvik edilir. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.s.), yedi yaşından on yaşına kadarki sürede çocuğun namaza alıştırılmasını önermiştir.

Gündem Editörü - Şimal Güdüm
Şimal Güdüm
Gündem Editörü
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