Ramazan pidesi kaç TL? 2021 Ramazan pidesi fiyatı ne kadar? Fırınlarda pide kaç TL?

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, pide fiyatlarıyla ilgili olarak kişisel Twitter hesabında açıklamada bulundu. Peki, 2021 Ramazan pidesi fiyatı ne kadar? Ramazan pidesi kaç TL?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Ramazan ayında 365 gramlık pidenin İstanbul Halk Ekmek büfelerinde satılacağı fiyatı duyurdu. Peki, 2021 Ramazan pidesi fiyatı ne kadar? Ramazan pidesi kaç TL?

RAMAZAN PİDESİ KAÇ TL?

"Vatandaşlarımız ramazanda 365 gramlık pideyi 1.5 TL'den Halk Ekmek büfelerinden satın alabilecekler" diyen İmamoğlu, şöyle devam etti: İBB olarak ülkemizin yaşadığı ekonomik zorlukta İstanbullulara en sağlıklı ve ucuz ekmeği sunmaya devam edeceğiz.

FIRINLARDA PİDE KAÇ TL?

?İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin ile İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Faik Yılmaz, ramazan ayında 365 gram sade pidenin 4 liradan, aynı gramajlı yumurtalı ve susamlı pidenin ise 5 liradan satılacağını duyurmuştu.