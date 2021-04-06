Ramazan pidesi kaç TL? 2021 Ramazan pidesi fiyatı ne kadar? Fırınlarda pide kaç TL?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ramazan pidesi kaç TL? 2021 Ramazan pidesi fiyatı ne kadar? Fırınlarda pide kaç TL?

Haberler.com / Osman DEMİR - Haberler | Gündem
Ramazan pidesi kaç TL? 2021 Ramazan pidesi fiyatı ne kadar? Fırınlarda pide kaç TL?

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, pide fiyatlarıyla ilgili olarak kişisel Twitter hesabında açıklamada bulundu. Peki, 2021 Ramazan pidesi fiyatı ne kadar? Ramazan pidesi kaç TL?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Ramazan ayında 365 gramlık pidenin İstanbul Halk Ekmek büfelerinde satılacağı fiyatı duyurdu. Peki, 2021 Ramazan pidesi fiyatı ne kadar? Ramazan pidesi kaç TL?

RAMAZAN PİDESİ KAÇ TL?

"Vatandaşlarımız ramazanda 365 gramlık pideyi 1.5 TL'den Halk Ekmek büfelerinden satın alabilecekler" diyen İmamoğlu, şöyle devam etti: İBB olarak ülkemizin yaşadığı ekonomik zorlukta İstanbullulara en sağlıklı ve ucuz ekmeği sunmaya devam edeceğiz.

Ramazan pidesi kaç TL? 2021 Ramazan pidesi fiyatı ne kadar? Fırınlarda pide kaç TL?

FIRINLARDA PİDE KAÇ TL?

?İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin ile İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Faik Yılmaz, ramazan ayında 365 gram sade pidenin 4 liradan, aynı gramajlı yumurtalı ve susamlı pidenin ise 5 liradan satılacağını duyurmuştu.

Gündem Editörü - Osman DEMİR
Osman DEMİR
Gündem Editörü

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Ömer Çelik Meral Akşener Mustafa Şentop Devlet Bahçeli
Magazin Ahmet Kural Demet Akalın Türkan Şoray İbrahim Tatlıses
Spor Can Bartu Hakan Kutlu Burak Yılmaz Yılmaz Vural Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İntihar Ali Koç
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Ramazan pidesi kaç TL? 2021 Ramazan pidesi fiyatı ne kadar? Fırınlarda pide kaç TL? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.4.2021 19:14:53. #1.16#
title