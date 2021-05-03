Ramazan pideleri Türk Kızılay'dan
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Ramazan pideleri Türk Kızılay'dan

Ramazan pideleri Türk Kızılay'dan
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Türk Kızılay Kırklareli Şube Başkanlığı ve Genç Kızılay Gönüllüleri destekleriyle iftar saatinden önce vatandaşlara ramazan pidesi dağıtıyor.

Türk Kızılay Kırklareli Şube Başkanlığı ve Genç Kızılay Gönüllüleri destekleriyle iftar saatinden önce vatandaşlara ramazan pidesi dağıtıyor.

Türk Kızılay Kırklareli Şube Başkanlığı ve Genç Kızılay Gönüllüleri tarafından iftara saatler kala Ramazan ayında sofraların vazgeçilmez lezzeti olan pideler dağıtıldı.

Türk Kızılay Kırklareli Şube Başkanlığı ve Genç Kızılay Gönüllülerinin destekleriyle iftara saatler kala sıcak pideleri vatandaşlara buluşturduklarını dile getiren Türk Kızılay Kırklareli Şube Başkanı Volkan Göç, "Türk Kızılay Kırklareli Şube Başkanlığı ve Genç Kızılay Gönüllüleri tarafından iftar saatinden önce vatandaşlara ramazan pidesi dağıttık ve dağıtmaya devam edeceğiz" dedi. - KIRKLARELİ

Ramazan pideleri Türk Kızılay'dan
Ramazan pideleri Türk Kızılay'dan
Ramazan pideleri Türk Kızılay'dan
Ramazan pideleri Türk Kızılay'dan

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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