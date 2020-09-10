Ramazan Kurtoğlu kimdir? Ramazan Kurtoğlu kaç yaşında, nereli? Ramazan Kurtoğlu hayatı ve biyografisi!
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Ramazan Kurtoğlu kimdir? Ramazan Kurtoğlu kaç yaşında, nereli? Ramazan Kurtoğlu hayatı ve biyografisi!

Siyaset gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Ramazan Kurtoğlu izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Ramazan Kurtoğlu kaç yaşında, nereli? Ramazan Kurtoğlu hayatı ve biyografisi! Ramazan Kurtoğlu kimdir?

Ramazan Kurtoğlu kimdir? Ramazan Kurtoğlu kaç yaşında, nereli? Ramazan Kurtoğlu hayatı ve biyografisi!
10.09.2020 21:39 | Son Güncelleme: 10.09.2020 21:42

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatler çeken Ramazan Kurtoğlu hakkında araştırmalar yapılıyor. Ramazan Kurtoğlu kimdir? Ramazan Kurtoğlu kaç yaşında, nereli? Ramazan Kurtoğlu hayatı ve biyografisi!

Dr. RAMAZAN KURTOĞLU KİMDİR?

Ramazan Kurtoğlu 27 Nisan 1956 yılında Antalya'da dünyaya gelmiştir. Ankara Üniversitesi İşletme Fakültesinden mezun olmuştur.

1981 yılında aynı fakültede lisans eğitimini tamamlamış ve sonrasında İstanbul Üniversitesinde Personel Yönetimi ve Endüstri İlişkileri üzerine yüksek lisans yapmıştır. Yurt dışında çeşitli üniversitelerde genel İngilizce, iş İngilizcesi, akademik İngilizce eğitimi, davranış bilimleri, uluslararası finansman, ekonomi ve küresel operasyon yönetimi konularında lisansüstü, master ve doktorasını tamamlamıştır.

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