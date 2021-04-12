Ramazan İmsakiyesi 2021 - İl il Ramazan saatleri - İstanbul, Ankara, İzmir imsakiye ile iftar sahur vakti ve il il iftar saatleri!

Ramazan İmsakiyesi 2021 yılı için yayınlandı. İstanbul, Ankara, İzmir imsakiye ile iftar sahur vakti ve il il iftar saatleri nedir? Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinden il il imsakiye takvimi yayınlandı. İstanbul, Ankara, Bursa, Antalya, Adana, Konya, Şanlıurfa, Gaziantep, Kocaeli, Mersin, Diyarbakır, Hatay, Manisa, Kayseri, Samsun, Balıkesir iftar vakti başta olmak üzere diğer tüm illerin iftar saatleri belli oldu. İşte il il imsak (sahur) saatleri ve 2021 ramazan imsakiyesi

Ramazan İmsakiyesi 2021 ile ramazan saatleri Diyanet tarafından yayınlandı. Ramazan ayının heyecanı ve coşkusu milyonlarca kişiyi sararken, imsakiye takvimi ise gündemin en önemli konuları arasında yer aldı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinden 30 günlük imsakiye takvimi ise yayınlandı. Ramazan İmsakiye 2021 ile ilk iftar ve sahur vakti saat kaçta sorusu cevabını buldu. İstanbul, Ankara, Bursa, Antalya, Adana, Konya, Şanlıurfa, Gaziantep, Kocaeli, Mersin, Diyarbakır, Hatay, Manisa, Kayseri, Samsun, Balıkesir iftar vakti başta olmak üzere tüm illerin iftar saatleri ve sahur vakti bilgileri detaylı şekilde belli oldu. İstanbul İmsakiye 2021 takvimine göre iftar saati ve sahur saat kaçta?

RAMAZAN İMSAKİYESİ 2021

Diyanet İşleri'nin resmi internet sitesinden yayınlanan imsakiye takvimine göre 30 günlük iftar ve sahur vakitleri belli oldu. İstanbul iftar vakti başta olmak üzere diğer tüm illerin iftar ve sahur vakti şöyle;

Ramazan Başlangıcı: 13 Nisan

Arefe Günü: 12 Mayıs Çarşamba gününe denk geliyor.

Ramazan Bayramı 1. gün: 13 Mayıs Perşembe

Ramazan Bayramı 2. gün: 14 Mayıs Cuma

Ramazan Bayramı 3. gün: 15 Mayıs Cumartesi

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İLK İFTAR HAKKARİ'DE, SON İFTAR EDİRNE'DE

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Astronomu Hümeyra Nur İşlek, ramazanın başlayacağı 13 Nisan Salı gününde Iğdır'da saat 03.53'te ilk imsakın yaşanacağını, ilk iftarın da 18.45'te Hakkari'de yapılacağını belirtti.

Ramazanın ilk günü son imsakın İzmir'de saat 05.05'te olacağını ve son iftarın Edirne'de 19.59'da yapılacağını anlatan İşlek, ilk günde Sinop'ta 15 saat 3 dakikayla en uzun, Hatay'da ise 14 saat 39 dakikayla en kısa orucun tutulacağını kaydetti.

SAHURDA HANGİ DUA OKUNUR?

Peygamber Efendimiz meaIen buyuruyor ki: "Ey bu gecenin ve biraz sonra oIacak sahurun Rabbi oIan AIIah'ımız… Bizi iftarIara uIaştırırken günahIarımızdan arınmış oIarak orucumuzu açmayı nasip eyIe… Âmin…"

Sahur duası: "Allahümme inni es'elüke bi rahmetikellti vesiat külle şey'in en tağfirali"

ORUCA NASIL NİYET EDİLİR?

İbadetin önemli unsurlarından biri niyettir. Niyet, ibadetin kabulunun ön şartı olarak görülmektedir. Buradan yola çıkarak niyetsiz amellerin ibadet değeri kazanmayacağını söyleyebiliriz. Niyetin kalben olması önemlidir. İbadete başlamadan önce kişinin inanarak, bilinçli bir şekilde niyet etmesi gerekir. Burada niyetinizi dillendirmeniz, niyetinizin dışa vurumudur. Oruçta da aynı şekilde kalben niyet etmek gerekir. Ancak niyet her zaman dille olmaz.

Oruç için niyet vakti akşam namazı vaktinin gelmesiyle başlar. Kimi zaman sahura kalkar ancak dille niyet etmeyi unuturuz. Bu durumda sahura kalkılması fiili bir niyettir. Niyetinizi yaptığınız fiille belli edersiniz. Öte yandan sahurdan önce niyet eden kişi sahura kalkamasa bile bir bilinç içindeyse niyetli sayılır.

Yani dille niyet etmeyi unutmuş olmak kabul edilebilir kişi aklına geldiği anda niyetini sözlü olarak da yapabilir. Öte yandan Ramazan'ın her günü için niyet edilmesi gerekir. "Niyet ettim Allah rızası için yarınki orucu tutmaya" şeklinde mutlak niyet oruç tutmak isteyen kişiler için yeterlidir.