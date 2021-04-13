Ramazan Geleneğini Büyükşehir yaşatıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ramazan Geleneğini Büyükşehir yaşatıyor

Bültenler - Haberler | Güncel
Ramazan Geleneğini Büyükşehir yaşatıyor

Osmanlı'dan bu yana Ramazan ayında, sahur ve iftar vakitlerini duyurmak için uygulanan Ramazan topu geleneği, Manisa'nın merkezde, Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından yaşatılmaya devam ediyor.

ABD Başkanı Biden'dan dikkat çeken Ramazan mesajı! Nûr Suresi'nden 35. ayeti paylaştı
ABD Başkanı Biden'dan dikkat çeken Ramazan mesajı! Nûr Suresi'nden 35. ayeti paylaştı
Manisa'nın ilk ve tek kadın halk otobüsü şoförü, Kod-29'la işten çıkarıldı
Manisa'nın ilk ve tek kadın halk otobüsü şoförü, Kod-29'la işten çıkarıldı

Ramazan topunu patlatmakla görevli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi ve İtfaiye Dairesi'ne bağlı ekipler, Ramazan'ın gelişini vatandaşlara duyurmak için 3 pare top atışı yaptı.

Ramazan ayında geleneksel hale gelen, iftar ve sahur vakitlerini haber veren Ramazan topu, Manisa merkezde Topkale mevkiinde atılmaya devam ediyor. Ramazan ayı boyunca sahur ve iftar vakitlerinde, Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi ve Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından atılmaya devam ediyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı tarafından atılan Ramazan topuyla Manisalılar oruçlarını niyet ederken, iftar vaktinde ise Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı tarafından atılan Ramazan topuyla iftarlarını açıyor. Osmanlı'dan günümüze uzanan geleneği Manisa merkezde, Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından yaşatılmaya devam ediyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Amiri Gökhan Bal, geleneksel olarak yapılan top atışıyla ilgili olarak, "Ramazan topu atışları, 1800'lü yıllara Osmanlı dönemine dayanmaktadır. Bu dönemlerde örf ve adet olarak atışlara devam ediliyor. Bu top atışları resmi yazışmalar sonrası tarafımızdan atılmaktadır. İftar vaktinde atılan top, gün boyu oruçlu olan Müslümanların akşam ezan ve iftar vaktinin geldiğini belirtmek amacıyla atılır. Sadece ses çıkartır başka bir amaçla kullanılmaz" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Mario Draghi Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ajda Pekkan Murat Yıldırım Mustafa Üstündağ Farah Zeynep Abdullah
Spor Diego Cenk Tosun Fatih Terim Gökhan Töre Oğuzhan Özyakup
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Nisan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Ramazan Geleneğini Büyükşehir yaşatıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.4.2021 08:51:10. #1.14#
title