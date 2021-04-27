Ramazan davulcusu topladığı bahşişlerle 30 yetime bayramlık aldı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde 31 yıldır ramazan davulculuğu yapan İbrahim Mete (60), bu yıl topladığı bahşişlerle 30 yetim çocuğa bayramlık kıyafet aldı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde 31 yıldır ramazan davulculuğu yapan İbrahim Mete (60), bu yıl topladığı bahşişlerle 30 yetim çocuğa bayramlık kıyafet aldı. Mete, 5 yıldır bu geleneği sürdürdüğünü söyledi.

İnegöl'de ramazan davulculuğu yapan, emekli, 3 çocuk babası İbrahim Mete, bu yıl topladığı bahşişlerle ilçede 30 yetim çocuğa bayramlık kıyafet aldı. Bu geleneği son 5 yıldır sürdürdüğünü belirten İbrahim Mete, 1990 yılında bir arkadaşının sayesinde bu işe başladığını kaydetti. Mete, "Yıllardır kendi çocuklarım için harcama yaptım. 3 çocuğumu da üniversite okuttum. Davul sayesinde kendim emekli oldum. 5 yıldır da yetimlere, fakir çocuklara, ihtiyaç sahibi çocuklara bayramlık kıyafet alıyorum. Bu yıl da 30 çocuğa kıyafet aldım. 1 yıl daha bu mesleği sürdürürüm, ileri de biraz zor olur" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yavuz YILMAZ