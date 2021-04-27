Ramazan davulcusu topladığı bahşişlerle 30 yetime bayramlık aldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ramazan davulcusu topladığı bahşişlerle 30 yetime bayramlık aldı

Ramazan davulcusu topladığı bahşişlerle 30 yetime bayramlık aldı
Demirören Haber Ajansı / Yavuz YILMAZ - Haberler | Güncel

BURSA'nın İnegöl ilçesinde 31 yıldır ramazan davulculuğu yapan İbrahim Mete (60), bu yıl topladığı bahşişlerle 30 yetim çocuğa bayramlık kıyafet aldı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde 31 yıldır ramazan davulculuğu yapan İbrahim Mete (60), bu yıl topladığı bahşişlerle 30 yetim çocuğa bayramlık kıyafet aldı. Mete, 5 yıldır bu geleneği sürdürdüğünü söyledi.

İnegöl'de ramazan davulculuğu yapan, emekli, 3 çocuk babası İbrahim Mete, bu yıl topladığı bahşişlerle ilçede 30 yetim çocuğa bayramlık kıyafet aldı. Bu geleneği son 5 yıldır sürdürdüğünü belirten İbrahim Mete, 1990 yılında bir arkadaşının sayesinde bu işe başladığını kaydetti. Mete, "Yıllardır kendi çocuklarım için harcama yaptım. 3 çocuğumu da üniversite okuttum. Davul sayesinde kendim emekli oldum. 5 yıldır da yetimlere, fakir çocuklara, ihtiyaç sahibi çocuklara bayramlık kıyafet alıyorum. Bu yıl da 30 çocuğa kıyafet aldım. 1 yıl daha bu mesleği sürdürürüm, ileri de biraz zor olur" dedi. 


Ramazan davulcusu topladığı bahşişlerle 30 yetime bayramlık aldı
Ramazan davulcusu topladığı bahşişlerle 30 yetime bayramlık aldı
Ramazan davulcusu topladığı bahşişlerle 30 yetime bayramlık aldı
Ramazan davulcusu topladığı bahşişlerle 30 yetime bayramlık aldı
Ramazan davulcusu topladığı bahşişlerle 30 yetime bayramlık aldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yavuz YILMAZ

Bütün aile yıkıldı! Korona tedavisi gören baba kız, 3 saat arayla hayatını kaybetti
Bütün aile yıkıldı! Korona tedavisi gören baba kız, 3 saat arayla hayatını kaybetti
Köy meydanında muhabbet eden erkekler jandarmayı görünce böyle kaçıştı
Köy meydanında muhabbet eden erkekler jandarmayı görünce böyle kaçıştı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Derya Yanık Vedat Bilgin Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Fahrettin Altun
Magazin Cem Yılmaz Merve Dizdar Yılmaz Erdoğan Serenay Sarıkaya
Spor Diego Ünal Karaman Aykut Kocaman Mustafa Cengiz Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Şehit Thodex
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Ramazan davulcusu topladığı bahşişlerle 30 yetime bayramlık aldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.4.2021 09:20:55. #1.14#

title