Ramazan'da çevrimiçi alışveriş ve harcamalara daha fazla talep Küresel dijital reklam teknolojileri pazarı lideri Criteo, Türkiye'de Ramazan ayı özelinde 'Tüketici Alışveriş Tercihleri' araştırması gerçekleştirdi.

Yapılan araştırmada, korona virüs salgının başlangıcına kıyasla, katılımcıların %61'inin çevrimiçi platformlar üzerinden daha çok alışveriş yaptığı gözlemlendi.

Özellikle Ramazan ayında çevrimiçi alışveriş yapılan kategorilerde, market, güzellik, bakım ve eve yemek servisleriön plana çıkıyor. Korona virüs salgını sebebiyle tüketicilerin nakit para yerine kredi kartı, mobil cüzdan ve diğer elektronik ödeme yöntemlerini tercih ettiğini gösteren araştırmada, banka ziyaretlerinde de %83 oranında bir azalma görüldü.

Katılımcıların, Ramazan dönemi ve sonrasındaki bir kaç ayda da market, bakım, elektronik, güzellik, oyuncak ve eve yemek servisleri kategorilerinde daha sıklıkta çevrimiçi alışveriş ve harcama yapacakları analiz edildi. %50'den fazla katılımcının Ramazan Bayramı hediyelerini de çevrimiçi platformlardan satın almayı planladığını gösteren araştırmada,25-38 yaş aralığındaki tüketicilerin hediyeleri için 600 TL bütçe ayırmayı planladığı gözlemlendi. Türkiye'de çevrimiçi platformlarda en çok tercih edilen hediye kategorileri ise giyim, parfüm, bakım ve güzellik ürünleri.

Gelişen Pazarlar (Türkiye, Doğu Avrupa, Rusya, Ortadoğu ve Afrika) Bölge Direktörü Murat Kalafat; Korona Virüs'ün etkilerini her alanda hissettiğimiz bu günleri hep birlikte yaşamaktayız. Bir çok sektörün çevrimiçi platformlara yöneldiği bu günlerde dijital ödeme yöntemine geçişimizde kaçınılmaz oldu. Yaptığımız araştırmada, nakidin yerini kredi kartı, mobil cüzdan ve diğer elektronik ödeme yöntemlerine bıraktığını görüyoruz. Türkiye geleneksel olarak nakit para kullanımını tercih eden bir ülke olmasına rağmen, güvenlik ve hijyen koşulları nedeniyle dijital ödeme yöntemlerini kullanmaya başladı. Tüketicilerin Korona Virüs yayılacağı endişesi ile nakit para kullanımını tercih etmemesi, yalnızca ticarette değil aynı zamanda dijital finans tekliflerinde de büyük bir etki yaratacak. Dijital ödemelerin bu şekilde benimsenmesi, geri dönüşü olmayan ve pandemi sonrasında da devam edecek kültürel bir değişime neden oluyor. Artık şirketler, uzun vadede değişen ödeme yöntemlerinin tüketici davranışları üzerindeki etkisini incelemeli.'' dedi.

Nakit Yerine Kredi Kartı, Mobil Cüzdan ve Diğer Elektronik Ödeme Yöntemlerine Talep

Korona Virüs endişesiyle tüketiciler, alışverişlerinde nakit ödeme opsiyonunun olmasına rağmen temassız ödeme yöntemlerini tercih ediyor. Güzellik, bakım, oyun, oyuncak, elektronik, giyim, aksesuar, dekorasyon, taksi ve yemek servisleri kategorilerinde yapılan alışverişlerin %75'inin kredi kartı ile yapıldığı gözlemlendi. Mobil cüzdan ve diğer elektronik ödeme yöntemlerinde ise bu oran %67.

Kaynak: Bültenler