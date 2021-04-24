Ramazan'da balıklar ucuzladı
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Ramazan'da balıklar ucuzladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Ramazan ayının girmesiyle birlikte ucuzlayan balıklara rağbet azaldı.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Ramazan ayının girmesiyle birlikte ucuzlayan balıklara rağbet azaldı.

Bandırma Su Ürünleri ve Balık Halinde 15 Nisan tarihinde av yasağın gelmesiyle birlikte büyük gemilerin yasaklandığı, küçük gemilerin devam ettiği balık sezonunda, Ramazan ayının gelmesiyle ve balığın ucuz olmasına rağmen tezgahtaki balıklar vatandaşlar tarafından ilgi görmedi.

Bandırma'daki Su Ürünleri ve Balık Hali'nde balık satışı yapan Barış Yıldız, korona virüs sürecinde ve Ramazan ayı içerisinde balık satışlarının az olduğunu söyledi.

Balıkçı Barış Yıldız, "Nisan 15'de av yasağı gelmesiyle birlikte taze balıklarımız tezgahlarımıza hamsi, istavrit, gümüş balığı, gelmektedir. Ramazan aynı nedeniyle de fiyatlarımız oldukça uygun fiyattalar. Ancak Ramazan'dan sonra bu fiyatları bulmak çok zor olabilir. Tezgahlarımızı süsleyen sardalyenin kilosu 30 lira, yerli hamsi 35 lira, uskumru 20 lira, mevsim balığı olan gümüş balığı 30 liradan alıcısını bekliyor. Av yasağı öncesi 50 lira olan hamsi 30 liradan gitmektedir" dedi. - BALIKESİR

Ramazan'da balıklar ucuzladı
Ramazan'da balıklar ucuzladı
Ramazan'da balıklar ucuzladı
Ramazan'da balıklar ucuzladı
Ramazan'da balıklar ucuzladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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