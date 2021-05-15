Ramazan Bayramı'nın katmer geleneği buruk geçti

Denizli'nin Bekilli ilçesinde Ramazan bayramında geleneksel olarak mahalle kadınlarının toplanarak gün boyu yaptığı "katmer" geleneği bu yıl pandemi nedeniyle evlerde yapılarak buruk geçti.

Denizli'nin Bekilli ilçesinde Ramazan bayramında geleneksel olarak mahalle kadınlarının toplanarak gün boyu yaptığı "katmer" geleneği bu yıl pandemi nedeniyle evlerde yapılarak buruk geçti.

Bekilli İlçesi Sırıklı Mahallesinde yıllardır Ramazan Bayramlarında ya da arefe gününde mahalle kadınlarının bir araya gelerek gün boyu yaptığı "katmer" geleneği bu yıl ise korona virüs dolayısı ile aile kadınları tarafından az sayıda yapıldı. Pandemiden dolayı artık daha az sayıda kadının katılımı ile sadece aile içine yetecek kadar katmer yapan Pervin Coşkun pandeminin bir an önce bitmesini diledikleri belirterek "nerede o eski ramazanlar" sözünü şimdi iyi anladıklarını belirtti. Pervin Coşkun; "Ramazan Bayramı öncesi, arefe günü katmer yapmak için kalabalık olurduk. Hatta eski zamanlarda Ramazan Bayramına Katmer Bayramı derdik. Yaşlılarımız Gatma Bayramı derdi. Zamanlama da bile Gatma bayramı öncesi, sonrası diye takvim yerine de kullanırdık. Şimdi virüs yüzünden sadece aile içi gelinimiz, eltimiz, görümcemiz ile yapıyoruz. Komşularımız gelemiyor. Onun için artık katmeri de az yapıyoruz. Geleneğimizi yaşatmaya çalışıyoruz, inşallah virüs bir an önce biter de ağız tadı ile bayramlarımızı yaşarız" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı