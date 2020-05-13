Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı? Bakan Koca yanıt verdi
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Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı? Bakan Koca yanıt verdi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir basın mensubunun "Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı?" sorusuna yanıt veren Bakan Koca, "Önümüzdeki günlerde salgının seyri bu konuda etkili olacak" dedi.

Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı? Bakan Koca yanıt verdi
13.05.2020 18:38 | Son Güncelleme: 13.05.2020 18:48

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferans yöntemiyle gerçekleşen Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin salgını kontrol altına aldığını belirten Bakan Koca, bu başarıda filyasyon ekiplerinin önemli rol oynadığı ifade etti. Kontrollü sosyal hayat döneminde yapılacak değişikliklere de değinen Bakan Koca "Toplu ulaşımda yeni bir oturma düzenine gidilmesi kaçınılmazdır" dedi.

BAYRAMDA KISITLAMA OLACAK MI?

Bakan Koca, basın toplantısının ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Bir basın mensubunun "Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı?" sorusuna Fahrettin Koca, şu şekilde yanıt verdi:

"Ramazan Bayramında sokağa çıkmayla ilgili bu bir hükümet kararı önümüzdeki günler salgının seyri bunda etkili olacak. Salgının seyrine göre zaten gündeme gelmiş olur. Hükümet ve sayın Cumhurbaşkanımız da gerekli açıklamayı yapmış olur. Şu an Bilim Kurulunun gündemine gelmedi. Özellikle gelecek hafta salgının seyri görülerek karar almış olunur"

Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı? Bakan Koca yanıt verdi

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