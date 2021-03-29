Ramazan ayında tam kapanma olacak mı? 29 Mart Kabine Toplantısı'na göre Ramazan ayı kapanma olur mu?

29 Mart Pazartesi Kabine Toplantısı başladı. Kabine Toplantısı sonucunda merakla beklenen kararlardan birisi de Ramazan ayında kapanma olup olmayacağıdır. Peki, Ramazan ayında tam kapanma olacak mı? Hangi illerde kapanma olur? Ramazan ayı hangi günlere denk geliyor? Nisan ve Mayıs ayında tamamen kapanma olacak mı? Detaylar haberimizde...

Kabine toplantısı ile alakalı son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Kabine toplantısı kararları neler merak ediliyor. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Şuanda toplantı devam ediyor! Peki yeni kısıtlamalar gelecek mi? Kabine toplantısında alınan kararlar nelerdir? Ramazan ayında tam kapanma olacak mı? 29 Mart Kabine Toplantısı'na göre Ramazan ayı kapanma olur mu?

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Kabine toplantısı bugün 29 Mart Pazartesi günü başladı.

Normalleşmeyle birlikte artan vaka sayıları sonrası gözler atılacak yeni adımlarda iken, Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında merakla beklenen Kabine toplantısı başladı. Toplantıda Ramazan'da tam kapanmanın olup olmayacağı ile ilgili bir karara varılacağı ve risk haritasının güncelleneceği düşünülüyor.

RAMAZAN AYINDA TAM KAPANMA OLACAK MI?

Normalleşmeyle birlikte artan vaka sayıları sonrası gözler atılacak yeni adımlarda iken, Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında merakla beklenen Kabine toplantısı başladı. Toplantıda Ramazan'da tam kapanmanın olup olmayacağı ile ilgili bir karara varılacağı ve risk haritasının güncelleneceği düşünülüyor.

RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Ramazan ayının 1. günü 13 Nisan Salı günüdür.

RAMAZAN AYINA ÖZEL DÜZENLEMELER MASADA

İllerdeki vaka durumuna bağlı olarak, nisan ayında başlayacak Ramazan boyunca kafe ve restoranlara farklı saat uygulaması, hafta sonu tamamen kapatma gibi kurallar getirilebileceği belirtiliyor. Camilerde topluca kılınacak teravih namazları ve 65 yaş üstünün toplu taşıma kullanımı gibi konularda da kısıtlamalar söz konusu olabilir.