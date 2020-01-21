Ramazan ayı ne zaman? Kadir gecesi ne zaman? Ramazan Bayramı tatili 2020

21.01.2020 10:44 | Son Güncelleme: 21.01.2020 10:45

Ramazan Bayramı tatili 2020 ne zaman başlayacak? 2020 Ramazan başlangıcı hangi güne denk gelecek sorgulatılıyor. Kadir gecesini de içinde barındıran 11 Ayın Sultanı Ramazan, 2020 yılında Nisan ayında idrak edilmeye başlanacak. Ayrıca Ramazan Bayramı tatili de beraberinde gelecek. İşte, 2020 Ramazan ayı ve Ramazan Bayramı tatili hakkında ayrıntılı bilgi...

İL İL NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYIN...

RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Gelişi ile Müminleri heyecanlandıran 11 Ayın Sultanı, 2020 yılında 24 Nisan'da başlayacak. İlk teravih namazı ise 22 Mayıs akşamı kılınacak. Bir ay oruç tutan Müslüman dünyası için Ramazan ayı 23 Mayıs 2020 tarihinde de sona erecek.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Bir ay süren ibadetin ardından 3 gün sürecek Ramazan Bayramı geliyor. Ramazan Bayramı arefesi 23 Mayıs Cumartesi günü olacak ve bayramın ilk günü ise 24 Mayıs Pazar gününe denk gelecek. Ramazan Bayramı 26 Mayıs'ta bitecek.

KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Kur'an'da Kadir gecesinden Kadir Suresi'nde bahsedilir. Buna göre bin aydan daha hayırlı olarak açıklanır. Kur'an bugün inmeye başlamış ve ilk vahiy Hz. Muhammed'e (s.a.v) bugün gelmiştir. Kur'an'da da geçtiği gibi bu hayırlı gün Kadir gecesi 2020 yılında 19 Mayıs Salı günü idrak edilecek.

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ 2020

Yeni yılda, üç gün süren bayram ve bir arife günü ile birlikte resmiyette üç buçuk gün tatil görünüyor. Ramazan Bayramı arifesi ve ilk günü haftasonuna denk geldiğinden halk, sadece Pazartesi ve Salı günü tatil yapma imkanı bulacak. Diyanet'e göre Ramazan Bayramı 23 Mayıs Cumartesi başlayacak ve bugün yarım gün tatil olacak. Sonrasında 26 Mayıs'a kadar tatil olacak.