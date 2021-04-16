Ramazan'a özel 'hurmalı lokum'
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Ramazan'a özel 'hurmalı lokum'

İhlas Haber Ajansı / ALİ BAYAR - Haberler | Güncel

Ramazan'a özel 'hurmalı lokum' Gastronomi şehri Afyonkarahisar'da lokum çeşitlerine her geçen gün bir yenisi eklenirken geçen yıl Ramazan ayına özel üretilen 'hurmalı lokum' bu yıl da talep görüyor.

Ramazan'a özel 'hurmalı lokum'

AFYONKARAHİSAR - Gastronomi şehri Afyonkarahisar'da lokum çeşitlerine her geçen gün bir yenisi eklenirken geçen yıl Ramazan ayına özel üretilen 'hurmalı lokum' bu yıl da talep görüyor.

İlçede 16 yıldır lokum üreten 33 Yaşındaki Ahmet Sönmez, geçen yıl Ramazan ayına özel ürettiği hurmalı lokumun yoğun ilgi görmesi üzerine bu yıl da aynı lezzetin üretimine başladıklarını anlattı. Lokum imalatçısı Sönmez, "Ramazan ayı içerisindeyiz, geçtiğimiz yıl Ramazan ayına özel bir şey yapalım diye düşündük ve hurmalı lokum denedik ve çok beğenildi. Bu yıl da tekrar vatandaşlar isteyince üretmeye başladık. İşyerimde daima müşterilerime kaliteli ve farklı ürünleri sunmayı hedefledim. İlk önce 'haşhaşlı lokum' yaptım ve çok güzel talep gördü. Bunun yanında geçtiğimiz yıl Ramazan ayında 'hurmalı lokum' denemeyi düşündük Ramazan ayı ile özdeşleşti ve güzel talep gördü. Kudüs ve İran hurmasını gece mikserden çekiyoruz. Sabah da sultan lokumlarına sarıp satışını yapıyoruz. Tadı çok güzel oluyor. Çok tatlı değil, Sultan lokumları içerisine geceden hazırladığımız hurma karışımını ilave edip sarıyoruz. Daha sonra satışa hazır hale geliyor. Yiyenler çok memnun artık her Ramazan bu tadı yapacağız. Bazı müşterilerim oruçlarını hurmalı lokumla açtıklarını belirtiyorlar. Yeni tatları müşterilerimiz ile buluşturmaya devam etmek istiyoruz" diye konuştu.

Ramazan'a özel 'hurmalı lokum'
Ramazan'a özel 'hurmalı lokum'
Ramazan'a özel 'hurmalı lokum'
Ramazan'a özel 'hurmalı lokum'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ BAYAR

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