Ralli yarış pilotu Sümeyye Ayan memleketi Oltu'yu ziyaret etti
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Ralli yarış pilotu Sümeyye Ayan memleketi Oltu'yu ziyaret etti

Anadolu Ajansı / Erkan Erdoğan - Haberler | Güncel
Ralli yarış pilotu Sümeyye Ayan memleketi Oltu'yu ziyaret etti

AKUT Arama Kurtarma Derneği ile Macera Off-Road Doğa Sporları Kulübü üyelerinin "minik eller üşümesin" projesine destek olmak için Erzurum'a gelen ralli yarış pilotu Sümeyye Ayan, memleketi Oltu ilçesini ziyaret etti.

AKUT Arama Kurtarma Derneği ile Macera Off-Road Doğa Sporları Kulübü üyelerinin "minik eller üşümesin" projesine destek olmak için Erzurum'a gelen ralli yarış pilotu Sümeyye Ayan, memleketi Oltu ilçesini ziyaret etti.

Kaymakam Şenol Turan'ı makamında ziyaret eden Ayan, daha sonra ilçeyi ve tarihi Oltu Kalesi'ni gezdi.

Ayan, burada yaptığı açıklamada, Oltu'ya ilk kez geldiğini söyledi.

Heyecanlı olduğunu belirten Ayan, "Burada olmaktan çok mutluyum. İnşallah Dubai'den kupayla dönerek bu kalede kupayla bir poz vermek nasip olur. Kaymakamımız Şenol Turan'a gösterdiği yakın ilgi ve alakadan dolayı teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Erdoğan

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