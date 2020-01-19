Rahşan Ecevit son yolculuğuna uğurlandı (5)
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kocatepe Camisine gelişi Rahşan Ecevit'in cenaze namazının kılınması Devlet Mezarlığında Kılıçdaroğlu'ndan mezara toprak atması ANKARA - Demokratik Sol Parti (DSP) Kurucu Genel Başkanı, eski Başbakan Bülent Ecevit'in 97 yaşında hayatını kaybeden eşi...
19.01.2020 16:17 | Son Güncelleme: 19.01.2020 16:18
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kocatepe Camisine gelişi
Rahşan Ecevit'in cenaze namazının kılınması
Devlet Mezarlığında Kılıçdaroğlu'ndan mezara toprak atması ANKARA - Demokratik Sol Parti (DSP) Kurucu Genel Başkanı, eski Başbakan Bülent Ecevit'in 97 yaşında hayatını kaybeden eşi Rahşan Ecevit, Devlet Mezarlığı'na defnedildi. (5)
Kaynak: AA