Rahşan Ecevit son yolculuğuna uğurlandı (5)
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Rahşan Ecevit son yolculuğuna uğurlandı (5)

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kocatepe Camisine gelişi Rahşan Ecevit'in cenaze namazının kılınması Devlet Mezarlığında Kılıçdaroğlu'ndan mezara toprak atması ANKARA - Demokratik Sol Parti (DSP) Kurucu Genel Başkanı, eski Başbakan Bülent Ecevit'in 97 yaşında hayatını kaybeden eşi...

19.01.2020 16:17 | Son Güncelleme: 19.01.2020 16:18
Rahşan Ecevit son yolculuğuna uğurlandı (5)

CHP Genel Başkanı 'nun Kocatepe Camisine gelişi

'in cenaze namazının kılınması

Devlet Mezarlığında Kılıçdaroğlu'ndan mezara toprak atması ANKARA - Demokratik Sol Parti (DSP) Kurucu Genel Başkanı, eski Başbakan 'in 97 yaşında hayatını kaybeden eşi Rahşan Ecevit, Devlet Mezarlığı'na defnedildi. (5)

Kaynak: AA

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: Rahşan Ecevit son yolculuğuna uğurlandı (5)
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