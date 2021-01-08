Rahmi Özkan'ın Aleyna Çakır yorumu Müge Anlı'yı küplere bindirdi

Aleyna Çakır'ın ölüm nedenine ilişkin Adli Tıp Kurumu Raporu yayınlandı. Raporda ölüm nedeni asılma olarak belirtilirken dış muayenesinde ise ası dışında vücudunda tespit edilen belirtilerin ölüm meydana getirecek nitelikte olmadığı, iç muayenesinde kafatasında kırık, kafa içi kanama, iç kanama, beyin doku harabiyeti, iç organ ve büyük damar yaralanmasına rastlanılmadığı ifade edildi. Bugünkü canlı yayında bu konu hakkında konuşan Müge Anlı, konuklardan Av. Rahmi Özkan'ın sözleri üzerine sert tepki gösterdi.

"ALEYNA ÇAKIR OLAYINDA BİR GARİPLİK VAR"

Uzun süre Aleyna Çakır'ı gündeme getiren Anlı, konu hakkında "Bu olayda birçok kişi bildiğini anlattı ama daha sonra yaşananlardan sonra o insanlar yok oldu. Telefonlarını değiştirdiler. Burada anlatılanların ne kadarı dosyada. Benim elimdeki ifadeler ne kadar nerelerde çok merak ediyorum. Adli tip raporunda annenin ve arkadaşlarının söylediği yüzdeki çöküklük nerede? Tek soru soruyorum... Bir gariplik var yani... Demek ki birileri doğru söylemiyor. DNA örneği var sperm örneği var. Ümitcan'a da sesleniyorum. O gece sen gitmedinse kim gitti? Onu söyle" ifadelerini kullandı.

"DAYAK GÖRÜNTÜLERİ ÖNEM KAZANSAYDI TUTUKLAMA OLURDU"

Diğer taraftan programda Ümit Can Uygun'un Aleyna Çakır'ı dövdüğü ana ait görüntüler de gündeme geldi. Aleyna Çakır olayıyla ilgili Avukat Rahmi Özkan, "Hukuki olarak ne derece önem kazandığı konusu önemli. Eğer önem kazandı kişiler tutuklanırdı. Kamuoyu vicdanında ızdırap meydana getirebilir. Ama hukuken birtakım formlar lazım işlemlerin yürümesi için" ifadelerini kullandı.

"O KIZ YAKININ OLSA BÖYLE SÖYLER MİYDİN?"

Bunun üzerine Müge Anlı Rahmi Özkan'a "O kız senin bir yakının olsaydı böyle söyleyebilir miydin?" diye sordu. Soru üzerine seyirciler Müge Anlı'yı alkışlarken Anlı, "Hiç bizim aramızda alkışlanacak bir tartışma olamaz" ifadelerini kullandı.

Özkan, Anlı'nın üç kere tekrar ettirdiği soruya, "Yakınımda olsa üzüntüme feryat ederdim. Ama hukukçu olarak incelediğimde de yapılacak bir şey yok derdim" cevabını verdi. Anlı ise bunun üzerine "Seni dövmüş ne yapalım sen git üzerine soğuk su mu iç diyecektin" dedi.