Rahmi Özkan'a ne oldu? Rahmi Özkan hasta mıydı? Müge Anlı'da avukat olan Rahmi Özkan neden yoktu?

Rahmi Özkan neden yok? sorusunun yanıtı araştırılıyor. Avukat Rahmi Özkan'ın son bölümlerde yer almaması izleyiciyi meraklandırdı. Rahmi Özkan'ın canlı yayında yer almaması nedeniyle "Rahmi Özkan öldü mü?" sorusu da araştırıldı. Ancak Müge Anlı bu sorulara tepki göstererek Rahmi Özkan'ın rahatsızlandığını belirtti. Peki Rahmi Özkan neden yok, ayrıldı mı, gitti mi? İşte Rahmi Özkan'a ne oldu?

Müge Anlı'nın 2008 yılından beri sunduğu Müge Anlı ile Tatlı Sertprogramında avukat olarak yer alan Rahmi Özkan son iki bölümdür programda yer almıyor. Rahmi Özkan neden yok? Müge Anlı'da avukat olan Rahmi Bey bugün yok mu?

MÜGE ANLI'DA RAHMİ ÖZKAN'A NE OLDU?

Rahmi Özkan, iki haftadır Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yer alamıyor. Müge Anlı'nın da ekrandan sık sık geçmiş olsun dileklerini ilettiği Rahmi Özkan klimalardan dolayı rahatsızlandı.

22 Nisan tarihinde ekranlarda yer alamayan Rahmi Özkan, sağlık durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Müge Anlı ise canlı yayından Rahmi Özkan'a şifalar diledi.

20 Nisan günü Avukat Rahmi Özkan sosyal medya hesabından ''Klimanın bana çarpmasından hastalandım. Sabaha kadar, oruç tutuyorum. İftardan sonra ilaç alıyorum. Buz gibi ter attım. Kendimi korudum.'' sözlerini ifade etti.

21 Nisan günü Müge Anlı, Rahmi Özkan'ın yayında olmamasıyla ilgili '' Burnum akıyor, Rahmi Bey'i de dinlendirdik. Sen birkaç gün dinlen dedik. Ben alıştım artık, koronavirüsü gelmez diye düşünüyorum. Bendeki böyle bir ciğere neden gelsin ki?'' açıklamasını yaptı.

RAHMİ ÖZKAN, SOSYAL MEDYADAN AÇIKLADI

Hakkında çıkan öldü ve yaralandı iddialarıyla ilgili Avukat Rahmi Özkan, ''Dostlarım! Birkaç günden beri rahatsızlığım nedeniyle evimde tedavi amaçlı dinleniyorum. Şükürler olsun ki önemli bir sağlık problemim yok. Ancak bazı sosyal medya kuruluş ve yetkilileri sağlığım hakkında yalan yanlış haberlerle benim yaralı olduğumu, hastanede ve de yoğun bakımda yattığımı ve öldüğümü ifade etmişlerdir. Düşünün ki bu haberler dünyanın ve Türkiye'mizin her tarafındaki dostlarım, yakınlarım ve sevenlerimi ne duruma düşürmüştür. Neyse önemli olan hepimizin sağlığı. İnşallah önümüzdeki pazartesi günü televizyon programında siz dostlarımla birlikte olacağız. Sağlıklı günler.'' açıklamasını yaptı. Açıklamayı Müge Anlı da sosyal medya sayfasından beğendi.