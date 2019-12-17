Rahmi Koç'un sağlık durumu hakkında hastaneden açıklama geldi
Haberler » Magazin » Rahmi Koç'un sağlık durumu hakkında hastaneden açıklama geldi - Magazin

Rahmi Koç'un sağlık durumu hakkında hastaneden açıklama geldi

İş insanı Rahmi Koç İstanbul'da rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Amerikan Hastanesi'nden yapılan açıklamaya göre, Rahmi Koç, sol kalça kırığı teşhisiyle hastaneye geldi

17.12.2019 17:39 | Son Güncelleme: 17.12.2019 17:39
Rahmi Koç'un sağlık durumu hakkında hastaneden açıklama geldi

Bugün yapılan ameliyatla birlikte 2 yıl önce konulan protez değiştirildi. Koç hastanede yatmaya devam ediyor.

Hastaneden yapılan açıklama şöyle:

" Şeref Başkanı Sayın Rahmi M. Koç 14 Aralık 2019 tarihinde düşme neticesinde sol kalça kırığı tanısı ile Amerikan Hastanesi'ne yatırılmıştır.

Gerekli hazırlıklar yapıldıktan sonra 17 Aralık 2019 tarihinde, 2 yıl önce ameliyat ile konulan protez değiştirilerek başarılı revizyon ameliyatı gerçekleştirilmiştir.

Kendisinin sağlık durumu iyi olup, hastanemizde yatışı devam etmektedir."

Kaynak: Snob Magazin

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler