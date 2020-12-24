Rahmetli Nur Yerlitaş'ın eşyaları SMA hastası bir bebeğin tedavisi için satılacak
Beyin kanseri rahatsızlığıyla mücadele ederken yaşamını yitiren Nur Yerlitaş'ın 100 parçadan oluşan eşya koleksiyonu SMA hastası Eylül'ün tedavisi için satışa çıkarılıyor.
Beyin kanseri teşhisi konulduktan sonra 2018 yılında ameliyat masasına yatan ve kısa sürede hızla kilo veren ünlü modacı Nur Yerlitaş, 27 Nisan'da evinde hayatını kaybetti. Ölümüyle herkesi yasa boğan modacının yakınları anlamlı bir proje için harekete geçti.
BUGÜN EŞYALARI SATILACAK
Nur Yerlitaş'a ait 100 parçadan oluşan kıyafet ve aksesuarlar, SMA hastası Eylül için satışa çıkacak. Bugün 20.30'da Nur Yerlitaş'ın Instagram hesabı üzerinden yapılacak canlı yayınla ürünler satılacak. Gece için Sibel Can, Serenay Sarıkaya ve Hande Erçel de bazı kıyafetlerini bağışladı. Yayına konuk olarak ise Hande Yener, Gülben Ergen, Hakan Akkaya ve Gonca Vuslateri gibi ünlü isimler katılacak.