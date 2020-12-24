Rahmetli Nur Yerlitaş'ın eşyaları SMA hastası bir bebeğin tedavisi için satılacak
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Rahmetli Nur Yerlitaş'ın eşyaları SMA hastası bir bebeğin tedavisi için satılacak

24.12.2020 10:59 | Son Güncelleme: 24.12.2020 11:59

Beyin kanseri rahatsızlığıyla mücadele ederken yaşamını yitiren Nur Yerlitaş'ın 100 parçadan oluşan eşya koleksiyonu SMA hastası Eylül'ün tedavisi için satışa çıkarılıyor.

Beyin kanseri teşhisi konulduktan sonra 2018 yılında ameliyat masasına yatan ve kısa sürede hızla kilo veren ünlü modacı Nur Yerlitaş, 27 Nisan'da evinde hayatını kaybetti. Ölümüyle herkesi yasa boğan modacının yakınları anlamlı bir proje için harekete geçti.

BUGÜN EŞYALARI SATILACAK

Nur Yerlitaş'a ait 100 parçadan oluşan kıyafet ve aksesuarlar, SMA hastası Eylül için satışa çıkacak. Bugün 20.30'da Nur Yerlitaş'ın Instagram hesabı üzerinden yapılacak canlı yayınla ürünler satılacak. Gece için Sibel Can, Serenay Sarıkaya ve Hande Erçel de bazı kıyafetlerini bağışladı. Yayına konuk olarak ise Hande Yener, Gülben Ergen, Hakan Akkaya ve Gonca Vuslateri gibi ünlü isimler katılacak.

Rahmetli Nur Yerlitaş'ın eşyaları SMA hastası bebeğin tedavisi için satılacak
Rahmetli Nur Yerlitaş'ın eşyaları SMA hastası bir bebeğin tedavisi için satılacak
Haber Yorumları (2)
MEL: Rahmetli Derken ? Rabbi için ne yapmış ?
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HAKAN ARSLAN: Benİ yasa boğmamıştı aksine çok sevinmiştim. Şehitlerimize dil uzatmıştı. Kabir azabı en şiddetlisi olsun inşallah.
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