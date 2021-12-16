Rahatsızlanan 2 kişi, jandarma helikopteriyle hastaneye ulaştırıldı - Haberler
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Rahatsızlanan 2 kişi, jandarma helikopteriyle hastaneye ulaştırıldı

Rahatsızlanan 2 kişi, jandarma helikopteriyle hastaneye ulaştırıldı
Demirören Haber Ajansı / Muhammed Sami Maral - Haberler | Güncel

MUŞ ve Bitlis'te iki hasta, yolu kapatan kar ve tipi nedeniyle jandarma helikopteriyle alınarak hastaneye ulaştırıldı.

MUŞ ve Bitlis'te iki hasta, yolu kapatan kar ve tipi nedeniyle jandarma helikopteriyle alınarak hastaneye ulaştırıldı. Jandarma Genel Komutanlığı, o anlara ilişkin görüntüleri sosyal medyadan paylaştı.

Muş merkeze 50 kilometre uzaklıktaki Yolgözler köyü ile Bitlis'in Başmaklı köyünde rahatsızlanan iki hastaya kar ve tipi nedeniyle yollar kapanınca sağlık ekipleri ulaşamadı. Bunun üzerine jandarmadan yardım istendi. Jandarma helikopteriyle bölgeden alınan hastalar, Bitlis Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Jandarma Genel Komutanlığı, o anlara ilişkin görüntüleri, Twitter hesabından, "En zor anınızda, gece gündüz yanınızdayız" başlığıyla paylaşıldı. Paylaşımda, "Jandarma havacılarımız, Muş ve Bitlis'te ikamet eden iki hasta vatandaşımızın, helikopter ile Bitlis Devlet Hastanesi'ne sevkini gerçekleştirdi" denildi.


Rahatsızlanan 2 kişi, jandarma helikopteriyle hastaneye ulaştırıldı

Rahatsızlanan 2 kişi, jandarma helikopteriyle hastaneye ulaştırıldı

Demirören Haber Ajansı / Muhammed Sami Maral - Son Dakika Haberleri

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