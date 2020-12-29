Arkadaşını bu hale getirip bir de inkar etti: Sıkıntı yok birkaç sene daha yatarız
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Arkadaşını bu hale getirip bir de inkar etti: Sıkıntı yok birkaç sene daha yatarız

29.12.2020 08:51 | Son Güncelleme: 29.12.2020 09:22

Denizli'de beraber alkol aldığı arkadaşıyla kavga eden şahıs, olayı önce inkar etti. Daha sonra ise kız arkadaşıyla birlikte vakit geçirdiği esnada arkadaşının kendini rahatsız ettiğini, bu sebeple kavga ettiklerini söyledi. Gözaltına alınan şahsın "Sıkıntı yok, birkaç sene daha yatarız" şeklindeki ifadeleri ise şaşkınlık yarattı.

Merkezefendi ilçesi Altıntop Mahallesinde edinilen bilgilere göre, Serkan Doğru ve Hüseyin Şahiner isimli 2 arkadaş aralarında çıkan tartışma neticesinde kavga etmeye başladı.

ALKOL ALIRKEN SALDIRMAYA BAŞLADI

Şahiner, beraber alkol aldığı arkadaşı Doğru'nun kafasına vurması sonucu yerde kaldı. Durumu fark eden çarşı ve mahalle bekçileri, sağlık ekibi istedi. Sağlık ekipleri, Şahiner'e ilk müdahalede bulunduktan sonra Denizli Devlet Hastanesine sevk edildi.

ÖNCE İNKAR SONRA KABUL ETTİ

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Şahiner'in bir dediği ise diğerini tutmadı. İlk başta kendi yapmadığını, arkadaşının kendisini yere attığını söylese de daha sonra ise kız arkadaşıyla birlikte vakit geçirdiği esnada arkadaşının kendini rahatsız ettiğini, bu sebeple kavga ettiklerini söyledi.

"SIKINTI YOK, BİRKAÇ SENE DAHA YATARIZ"

Polis ekipleri tarafından gözaltına alındığı sırada araca götürülen Doğru, "Sıkıntı yok. Birkaç sene daha yatarız" dedi. Kendisini görüntüleyen basın mensuplarının 'Pişman mısınız?' sorusuna ise "Pişman olsam ne olacak" dedi. Hastaneye kaldırılan Şahiner'in ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Arkadaşını bu hale getirip bir de inkar etti: Sıkıntı yok birkaç sene daha yatarız

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FADIL PİŞKİN

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