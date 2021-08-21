Rafting botundan düşerek akıntıya kapılan kızın imdadına polis yetişti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Rafting botundan düşerek akıntıya kapılan kızın imdadına polis yetişti

Rafting botundan düşerek akıntıya kapılan kızın imdadına polis yetişti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Rize'de rafting botundan düşerek akıntıya kapılan kızın imdadına polis yetişti.

Rize'de rafting botundan düşerek akıntıya kapılan kızın imdadına polis yetişti.

Olay, Çamlıhemşin ilçesi Fırtına Vadisi'nde meydana geldi. Rafting yapmak isteyen 4 kişilik gurubun botu alınan tüm önlemlere rağmen yanlış hareketleri sonucu devrildi. Botta bulunan profesyonel rafting sporcusu tarafından 3 kişi kurtarıldı. Botta bulunan 17 yaşındaki genç kız ise panik yaparak bir anda akıntıya kapılarak sürüklenmeye başladı. O esnada derenin kenarında bulunan polis memuru bir anda dereye atlayarak akıntıların arasında sürüklenen genç kızı yakaladı ve karaya çıkardı. Panik içerisinde olan kız olay yerine gelen sağlık epikleri tarafından yapılan ilk müdahalenin arından kontrol amaçlı Kaçkar Devlet Hastanesine kaldırıldı. - RİZE

Rafting botundan düşerek akıntıya kapılan kızın imdadına polis yetişti
Rafting botundan düşerek akıntıya kapılan kızın imdadına polis yetişti
Rafting botundan düşerek akıntıya kapılan kızın imdadına polis yetişti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İki grup arasında çıkan silahlı kavgada balkonda oturan kadın öldü
İki grup arasında çıkan silahlı kavgada balkonda oturan kadın öldü
Uyanıklık yapmak isterken canından olacaktı! Karakoldan kaçmak için çıktığı tuvalet penceresinden düştü
Uyanıklık yapmak isterken canından olacaktı! Karakoldan kaçmak için çıktığı tuvalet penceresinden düştü
14 yaşındaki erkek çocuğu arabada istismar ederken yakalanan sapık tutuklandı
14 yaşındaki erkek çocuğu arabada istismar ederken yakalanan sapık tutuklandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Mustafa Destici Jens Stoltenberg Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sibel Can Demet Akalın Deniz Akkaya Armağan Çağlayan
Spor Muslera Ali Koç Mert Günok Mesut Özil Fatih Terim
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Rafting botundan düşerek akıntıya kapılan kızın imdadına polis yetişti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.8.2021 16:28:20. #1.15#

title