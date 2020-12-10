Raftan ürün alan işçi, forklift operatörünün üzerine düşünce hastanelik oldular
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Raftan ürün alan işçi, forklift operatörünün üzerine düşünce hastanelik oldular

10.12.2020 16:17 | Son Güncelleme: 10.12.2020 16:21
Raftan ürün alan işçi, forklift operatörünün üzerine düşünce hastanelik oldular

DÜZCE'de, fabrikada raflardan ürün alan işçi ile üzerine düştüğü forklift operatörü yaralandı.

DÜZCE'de, fabrikada raflardan ürün alan işçi ile üzerine düştüğü forklift operatörü yaralandı. Bacağı kırılan işçi ve başından yaralanan operatör, tedaviye alındı.

Olay, öğle saatlerinde Beyköy beldesinde bulunan Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikada meydana geldi. Makine işi yapılan fabrikada forkliftin üstünde çalışan ve raflardan ürün almaya çalışan Tanju Gündüz, dengesini kaybederek, operatör Fazıl Gemici'nin üzerine düştü. Tanju Gündüz'ün bacağı kırılırken, forklift operatörü Fazıl Gemici ise başından yaralandı. Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 2 kişi, tedaviye alındı.


Raftan ürün alan işçi, forklift operatörünün üzerine düşünce hastanelik oldular
Raftan ürün alan işçi, forklift operatörünün üzerine düşünce hastanelik oldular
Raftan ürün alan işçi, forklift operatörünün üzerine düşünce hastanelik oldular

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tezcan SOLMAZ

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