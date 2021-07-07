Rafine yağ nedir?
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Rafine yağ nedir?

Rafine yağ nedir?
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Rafine yağlar bir dizi fabrikasyon işleme maruz kalmaktadır. İşleme maruz yağlar kötü kokusundan arınmak için başka bir işleme maruz kalır. Bu işlemler sonunda kokusuz, içerisindeki değerli asitlerden arınmış, köpürmeyen bir yağ elde edilir. Peki, Rafine yağ nedir?

Rafine yağlar bir dizi fabrikasyon işleme maruz kalmaktadır. İşleme maruz yağlar kötü kokusundan arınmak için başka bir işleme maruz kalır. Bu işlemler sonunda kokusuz, içerisindeki değerli asitlerden arınmış, köpürmeyen bir yağ elde edilir. Peki, Rafine yağ nedir? İşte detaylar haberimizde…

RAFİNE YAĞ NEDİR?

Rafine yağlar bir dizi fabrikasyon işleme maruz kalmaktadır. İşleme maruz yağlar kötü kokusundan arınmak için başka bir işleme maruz kalır. Bu işlemler sonunda kokusuz, içerisindeki değerli asitlerden arınmış, köpürmeyen bir yağ elde edilir. Sağlık için hiç bir amacı olmayan bir yağ elde edilir.

Yağ elde edilecek bitki ya da tohumundan elde edilen ham yağın içindeki istenmeyen bileşenlerin uzaklaştırılması amacıyla; doğal trigliserid yapısında değişikliğe yol açmadan, yağın içindeki yapışkan maddelerin (fosfatidler) giderilmesi (degumming), serbest asitliğin giderilmesi, ağartma ve koku giderme gibi işlemlerle elde edilen yağdır.

AYÇİCEK YAĞI

Ayçiçek bitkisinin tohumlarından elde edilen berrak ve sıvı bir yağdır. Ayçiçeği tohumları yüzde 45 oranına kadar ayçiçek yağı randımanı verebilir.

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