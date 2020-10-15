Rafet El Roman'ın eski eşi Tuğba Altıntop'dan şoke eden şiddet itirafı!
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Rafet El Roman'ın eski eşi Tuğba Altıntop'dan şoke eden şiddet itirafı!

15.10.2020 11:00 | Son Güncelleme: 15.10.2020 11:11
Rafet El Roman'ın eski eşi Tuğba Altıntop'dan şoke eden şiddet itirafı!

Rafet El Roman'ın eski eşi şarkıcı Tuğba Altıntop, önceki gün Zorlu AVM'de görüntülendi. Altıntop, iki sene önce sevgilisinin kendisine şiddet uyguladığını itiraf etti

Konya'da sevgilisini dövdüğü öne sürülen Özgür Duran'a engel olmak isterken öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Kadir Şeker'e, 12 yıl 6 ay hapis cezası verilmesine çok üzüldüğünü söyleyen Altıntop, bir zamanlar kendisinin de şiddet gördüğünü söyledi.

'İKİ SENE ÖNCE ŞİDDETE UĞRADIM'

Altıntop, "Bir kadın olarak kesinlikle Kadir'in yanındayım. Verilmiş olan cezanın gerçekten çok gereksiz olduğuna canı gönülden inanıyorum. Yaklaşık iki sende önce maalesef benim başıma da geldi.

'DEVLETİME SIĞINDIM'

Her ne kadar şu ana kadar içimde tutmuş olsam da hiçbir zaman istemeyeceğim bu olayla karşı karşıya geldim. Çok acı çektim. Gerekli uzaklaştırmaları mı aldım. Devletime sığındım. Gereken cezayı o kişi de aldı. Çok kötüydü o dönemler olmaması gereken şeyler. Çok üzgünüm. Haksız yere bende o istenmeyen duruma maruz kaldım" ifadelerinde bulundu.

Kaynak: Snob Magazin

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