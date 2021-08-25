Radyoterapi nedir? Radyoterapi tedavisi nasıl yapılır?

Radyasyon, dalgalar ya da parçacıklar tarafından taşınan özel bir enerji türüdür. Özel cihazlarca üretilebilir ya da radyoaktif olarak adlandırılan maddeler tarafından salınabilir. Bu enerji, tıpta görüntüleme amacıyla aynı zamanda kanser ve diğer bazı hastalıkları tedavi etmek için kullanılmaktadır. Peki, Radyoterapi nedir? Radyoterapi tedavisi nasıl yapılır?

Radyasyon, dalgalar ya da parçacıklar tarafından taşınan özel bir enerji türüdür. Özel cihazlarca üretilebilir ya da radyoaktif olarak adlandırılan maddeler tarafından salınabilir. Bu enerji, tıpta görüntüleme amacıyla aynı zamanda kanser ve diğer bazı hastalıkları tedavi etmek için kullanılmaktadır. Radyasyonu, hastalıklı organa yönlendirebilmek için özel cihazlara gereksinim vardır. Bu şekilde, yüksek dozdaki radyasyon enerjisinin tedavi amacı ile kullanılmasına "radyoterapi" ya da "ışın tedavisi" adı verilmektedir. Radyoterapi tedavisi nasıl yapılır? İşte, detaylar…

RADYOTERAPİ (RADYASYON TEDAVİSİ) NEDİR?

Radyoterapi iyonize radyasyonla yapılan bir tedavi yöntemidir. Aslında havadaki enerji aktarımına yabancı değiliz. Cep telefonları, televizyon antenleri, uydu konumlama sistemleri (GPS) ve radyolar gibi birçok cihaz, havada enerji iletimi prensibine göre çalışır. Işınlarla uyguladığımız medikal tedaviye "radyoterapi" veya "radyasyon tedavisi" denir. Radyoterapi için kullanılan ışınlar iyonlaştırıcıdır; genetik materyale, DNA'ya zarar verme gücüne sahiptirler. Uygulanan radyasyon, normal dokuların yanı sıra tümör DNA'sına da zarar verir. Tümör hücreleri radyoterapinin neden olduğu hasarı yaşayamaz, ancak normal dokular bu hasarı onarabilir. Bu nedenle radyasyon, 1890'lı yıllarda keşfinden bu yana terapötik amaçlar için başarıyla kullanılmaktadır. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

RADYOTERAPİ (RADYASYON TEDAVİSİ) SIRASINDA NELER HİSSEDİLİR?

Tomografide kullanılan düşük enerjili röntgenlerin giriş çıkışları hastalar tarafından algılanmaz. Radyasyon tedavisinde kullanılan yüksek enerjili ışınlar da algılanmaz. Bu nedenle radyoterapi hastaları uygulama sırasında pek bir şey hissetmezler.

GÜNLÜK RADYOTERAPİ GÖREN HASTA YAKINLARI RADYASYONDAN ETKİLENİYOR MU?

Radyoterapi sırasında uygulanan radyasyon genellikle hastalar yatarken hareket etmeden etrafında dönen harici radyasyon cihazları ile gerçekleştirilir. Bu ışınlar ışık hızında vücuda girip çıktıkları için birikmezler ve bu nedenle hasta yakınları için maruz kalma riski yoktur. Brakiterapide (yakın radyoterapi) radyoterapinin diğer bir şekli olan hastaların kavernöz organları veya dokuları (örn. Rahim) içindeki radyoaktif kaynakları ileten aparatlar kullanılır. Bu aparatlar hastanın içine yerleştirildikten sonra radyoaktif kaynak ışınlanacak bölgeye gider ve ışınlama gerçekleşir. Daha sonra radyoaktif kaynak cihazdan salınır. Apareyler çıkarıldıktan sonra hastalar evlerine gönderilir. Brakiterapi sonrası radyasyon birikimi olmadığı için, Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

RADYOTERAPİ ÖNCESİ HAZIRLIKLAR NELERDİR?

Radyoterapi çok farklı aşamalarda yapılabilir. Bazen tedaviden önce bazı testleri tamamlamak gerekebilir. Başlamadan önce radyasyon onkolojisi uzmanı tarafından hastaya radyoterapi ihtiyacının nedeni anlatılır. Radyoterapi uygulamalarının çoğu cerrahi uygulamalarda olduğu gibi organın tamamını veya bir kısmını veya lenf sıvılarının boşaltıldığı lenf bezlerini kapsayacaktır. Bu nedenle farklı bölgeler için farklı hazırlıklar gerekebilir. Örneğin, baş-boyun radyoterapisine hazırlanan hastalara koruyucu ağız bakımı önerilir. Alt karın radyoterapisine hazırlanan hastalarda mesane ve rektumun doluluğu veya boşluğu ayarlanabilir. Radyoterapi sırasında kan sayımı değerleri önemli olacağından tedaviye başlamadan önce kan sayımı gerekebilir.

RADYOTERAPİ SÜRESİNİ NE BELİRLER?

Radyoterapi planlaması genellikle bilgisayarlı tomografi ile başlar. Işınlanacak bölgeye karar verecek olan radyasyon onkoloğu, bilgisayarlı tomografide gerekli çizimleri yapar. Hedeflerin ışınlanması için gerekli alanların düzenlenmesi ve nasıl ışınlanacağına medikal radyofizik uzmanı ile birlikte karar verilir. Böylece hastamızın tedavi cihazında her gün ne kadar zaman geçireceği ve ne kadar süreyle yapılması gerektiği belirlenir. Hastanın ameliyat öyküsü, hastalığın durumu, patoloji raporunun detayları ve hastanın eşlik eden diğer hastalıkları tedavi süresinin belirlenmesinde önemlidir.

RADYOTERAPİ SIRASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER NELERDİR?

Radyoterapi uygulamaları radyasyon onkolojisi uzmanının gözetim ve kontrolünde yapılır. Radyoterapi sırasında hekimin tavsiyelerine uyulmalı ve kontroller yapılmalıdır. Radyasyon tedavisi sırasında özellikle ateş, yutma güçlüğü gibi yeni gelişen şikayetlerde herhangi bir ilaç kullanmadan önce hekim bilgilendirilmelidir.

RADYOTERAPİ SIRASINDA BESLENME NASIL OLMALIDIR?

Radyoterapi sırasında beslenme, ışınlanan bölgeye göre değişiklik gösterebilir. Örneğin baş-boyun ve yemek borusunu içeren radyoterapide yumuşak gıdalardan oluşan bir diyet önerilirken, alt karın için radyoterapide ishale neden olmayacak bir diyet tercih edilir. Meme kanseri gibi bazı kanserler hormonlara duyarlı olduğu için doktor kilo alımına karşı tavsiyede bulunabilir. Radyoterapi sırasında beslenme ile ilgili hususları hekime sormak faydalı olacaktır.

RADYOTERAPİ SOSYAL HAYATI ETKİLER Mİ?

Radyoterapi sırasında sosyal yaşam kemoterapi kadar etkilenmez. Ancak, bir doktora danışmak gereklidir. Örneğin aile dışındaki kişilerle görüşmenin hastaya zarar verip vermeyeceğini öğrenmek için doktora danışılmalıdır. Ailesi ve yakınları ile hastalık hakkında bazı bilgilerin paylaşılması hastanın radyoterapi ve diğer tedavileri almasına yardımcı olabilir.