'Radyonun Yeni Yıldızları Akademi'de dersler başladı
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'Radyonun Yeni Yıldızları Akademi'de dersler başladı

'Radyonun Yeni Yıldızları Akademi'de dersler başladı
Bültenler - Haberler | Güncel

Esenler Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Radyo Esenler, radyoculuk hayali olan ve bu alana katkı sunmak isteyen gençleri, 'Radyonun Yeni Yıldızları Akademi'de buluşturdu.

5 hafta sürecek eğitim programının ilki, Saran Medya Grup Reklam Koordinatörü Mustafa Kıyıcıoğlu tarafından verilen 'Reklam ve Pazarlama' konulu dersle başladı.

BİLGİ VE TECRÜBELERİNİ PAYLAŞTILAR

Radyo Alaturka Genel Yayın Yönetmeni Beyza Koç, 'Kurumsal İletişim ve Yöneticilik' konulu ders kapsamında gençlerle bilgi ve tecrübelerini paylaştı. Eğitim programının ilk gününde ayrıca Radyo D Müzik Direktörü ve Programcısı Hilal Özgani 'Radyo Programcılığı', Pal Nostalji Genel Yayın Yönetmeni Fikret Kocamaz 'Teknik ve Poscast', Alem FM Haber Müdürü Gonca Büyükbayraktar ise 'Diksiyon ve Haber Yazma Teknikleri' dersiyle gençlerle buluştu.

Mezun olan öğrencilere ulusal ve yerel radyolarda staj yapma imkânı sunulacak akademi, Covid-19 tedbirleri dikkate alınarak gerçekleştirildi.

Kaynak: Bültenler

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