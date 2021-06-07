Radyo ve televizyon vericilerine dadan hırsızlar kameralara yakalandı
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Radyo ve televizyon vericilerine dadan hırsızlar kameralara yakalandı

İhlas Haber Ajansı / Gökay Başdan - Haberler | 3. Sayfa

Radyo ve televizyon vericilerine dadan hırsızlar kameralara yakalandı Bursa'da radyo ve televizyon vericilerine dadanan hırsızlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Radyo ve televizyon vericilerine dadan hırsızlar kameralara yakalandı

BURSA - Bursa'da radyo ve televizyon vericilerine dadanan hırsızlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı Gündoğdu Mahallesi'nde bulunan televizyon ve radyo vericilerinin bulunduğu alanı hırsızlar mesken tuttu. Bir ayda iki defa vericilerin kablolarını kesen hırsızlar güvenlik kameralarına yakalandı. Güvelik kamerası görüntülerinden yaşlarının küçük olduğu anlaşılan 2 zanlı jandarma ekipleri tarafından her yerde aranıyor.

Radyo ve televizyon vericilerine dadan hırsızlar kameralara yakalandı
Radyo ve televizyon vericilerine dadan hırsızlar kameralara yakalandı
Radyo ve televizyon vericilerine dadan hırsızlar kameralara yakalandı
Radyo ve televizyon vericilerine dadan hırsızlar kameralara yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Gökay Başdan

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