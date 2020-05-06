RADEV Başkanı Erbaş'tan "Radyo Günü" mesajı

'By Sempatik' lakabıyla tanınan radyocu ve sunucu, Radyo Evi Derneği (RADEV) Başkanı Yusuf Erbaş, 6 Mayıs Radyo Günü nedeniyle açıklama yaptı.

'By Sempatik' lakabıyla tanınan radyocu ve sunucu, Radyo Evi Derneği (RADEV) Başkanı Yusuf Erbaş, 6 Mayıs Radyo Günü nedeniyle açıklama yaptı. Gelişen dünyada sesli medyanın gücünün daha da çok anlaşılmaya başlandığının altını çizen Erbaş, "Türk radyoculuğunun sesi olmaya devam edeceğiz" dedi.

By Sempatik lakabıyla tanınan radyocu ve sunucu, Radyo Evi Derneği (RADEV) Başkanı Yusuf Erbaş, 6 Mayıs Radyo Günü münasebetiyle açıklama yaptı. Gelişen dünyada sesli medyanın gücünün daha da çok anlaşılmaya başlandığının altını çizen Erbaş, "Türk radyoculuğunun sesi olmaya devam edeceğiz" dedi.

Radyocuların toplumun moral makinesi olduğunu ifade eden Erbaş, "Sosyal hayatın radyo kadar canlı, radyo kadar keyifli, radyo kadar paylaşımcı yaşanması gerektiğine inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Her yıl 6 Mayıs tarihinin Türkiye'de radyo yayıncılığının başladığı tarih olmasından dolayı Radyo Günü olarak kutlandığını ifade eden Erbaş, "Yeni Türkiye'de radyolar çok önemli bir yer edinecektir. RADEV olarak; 15 Temmuz gecesinde olduğu gibi birlik, beraberlik ve vatan aşkıyla radyocular yayınlarında demokrasiye sesli destek olmuşlar, bundan sonra da olmaya devam edecektir. Bizler RADEV olarak, Beştepe Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde, demokrasi nöbetleri ile hain kalkışmaya tepkimizi koymuş, devletimizin daima yanında yer almış medya örgütüyüz" dedi.

"Yeni Türkiye'nin en sesli destekçisi radyoculardır" misyonu ile daha çok çalışacaklarını belirten Erbaş, "Temiz Türkçe, Çam Bebek, Tecrübeyi Dinleyenler, Türkiye Sevdalıları Buluşmaları ve RADEV Külliyesi projelerimizle ülkemize artı değer katmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA