Radar Caddesi'ne 200 ton asfalt Körfez Belediyesi, ulaşım ağlarındaki eksiklikleri ve bozuklukları program çerçevesinde düzenliyor.

Körfez Belediyesi, ulaşım ağlarındaki eksiklikleri ve bozuklukları program çerçevesinde düzenliyor. Bu kapsamda da Radar Caddesi'nde 300 metrelik alan asfaltlandı.

Körfez Belediyesi, ulaşım ağlarındaki eksiklikleri ve bozuklukları program çerçevesinde düzenliyor. Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında da son olarak Hereke'de Radar Caddesi'nde düzenleme gerçekleştirildi. Kış şartları sonrasında yıpranan yolun 300 metrelik kısmı yenilendi. Asfalt kazılma işlemi sonrasında yolun 300 metrelik kısmına yaklaşık 200 ton asfalt dökülerek yol daha kullanışlı hale getirildi.

Fen İşleri Müdürlüğü yetkilileri, "İlçemizin ulaşım ağını güçlendirmek ve vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak adına sürdürdüğümüz çalışmalar aralıksız devam ediyor" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA