Radar Caddesi'ne 200 ton asfalt
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Radar Caddesi'ne 200 ton asfalt

Körfez Belediyesi, ulaşım ağlarındaki eksiklikleri ve bozuklukları program çerçevesinde düzenliyor.

Radar Caddesi'ne 200 ton asfalt
11.09.2020 11:34 | Son Güncelleme: 11.09.2020 11:38

Körfez Belediyesi, ulaşım ağlarındaki eksiklikleri ve bozuklukları program çerçevesinde düzenliyor. Bu kapsamda da Radar Caddesi'nde 300 metrelik alan asfaltlandı.

Körfez Belediyesi, ulaşım ağlarındaki eksiklikleri ve bozuklukları program çerçevesinde düzenliyor. Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında da son olarak Hereke'de Radar Caddesi'nde düzenleme gerçekleştirildi. Kış şartları sonrasında yıpranan yolun 300 metrelik kısmı yenilendi. Asfalt kazılma işlemi sonrasında yolun 300 metrelik kısmına yaklaşık 200 ton asfalt dökülerek yol daha kullanışlı hale getirildi.

Fen İşleri Müdürlüğü yetkilileri, "İlçemizin ulaşım ağını güçlendirmek ve vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak adına sürdürdüğümüz çalışmalar aralıksız devam ediyor" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mansur Yavaş Meral Akşener Abdülhamit Gül Devlet Bahçeli Fahrettin Koca
Magazin Alişan Hadise Hande Erçel Tayanç Ayaydın
Spor Fatih Terim Metin Oktay Burak Yılmaz Eddie Newton Hakan Çalhanoğlu
Daha Fazla Türk Eylül Ankara Fransa
Şu an buradasınız: Radar Caddesi'ne 200 ton asfalt - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.9.2020 11:42:51. #1.15#
title