Rabia selamı nedir? İslam'da Rabia selamı ne anlama gelir? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Rabia selamı!
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Rabia selamı nedir? İslam'da Rabia selamı ne anlama gelir? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Rabia selamı!

08.03.2021 20:20 | Son Güncelleme: 08.03.2021 20:23
Rabia selamı nedir? İslam'da Rabia selamı ne anlama gelir? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Rabia selamı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan ve vatandaşlar tarafından merak edilen Rabia selamı nedir? İslam'da Rabia selamı ne anlama gelir? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Rabia selamı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan ve vatandaşlar tarafından merak edilen Rabia selamı nedir? İslam'da Rabia selamı ne anlama gelir? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Rabia selamı!

RABİA İŞARETİ NE ANLAMA GELİR?

Rabia işaretin ortaya çıkışıyla ilgili çeşitli rivayetlerden söz edilirken, Arapça "dört" anlamına gelen Rabia kelimesinin içerdiği mesaj konusunda da farklı görüşler bulunuyor.

Bazılarına göre Rabia işareti, darbe karşıtlarının toplandığı ve yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği Rabiatul Adeviyye Meydanı'na atfen kullanılıyor.

RABİA İŞARETİ NEDİR?

Arapçada "dördüncü, dört" anlamına gelen "Rabia" kelimesi Mısır'da darbe karşıtı direnişinin sembolü oldu. Katliamdan bir kaç saat önce Rabiatul Adeviyye Meydanı'nı dolduran onbinlerce kişi elleriyle "dört" işareti yaparak mesajlarını dünyaya duyurmaya çalışıtı. Anadolu Ajası tarafından çekilen son fotoğraf ve görüntülerdeki kişiler bir kaç saat sonra ordunun müdahelesine maruz kaldı. Kişilerin akibeti bilinmiyor.

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