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"Best Of albümü planlıyorum"

"Best Of albümü planlıyorum"
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Doğuş, yeni yılda Kıbrıs'ta Colony Hotelde sahneye çıktı. Azeri eşi Xosqedem Hidayetqizi ile çocukları Arda ve Arın da ünlü şarkıcıyı yalnız bırakmadı. İşte detaylar…

Doğuş, "Biz böyle önemli günlerde hep ailecek oluruz. Yeni yıl inşallah geçtiğimiz yıldan daha hayırlı bir yıl olur" dedi. Basın mensuplarının "Yeni bir projeniz var mı?" sorusuna ünlü şarkıcı, "Evet, yakın zamanda Best Of albümü çıkartmayı planlıyorum. Çalışmalara başladık. Birçok sanatçı ile görüşme halindeyiz" cevabını verdi. Yardımseverliği ile bilinen Xosqedem Hidayetqizi, Afrika'da başlattığı akıllı köy projesi hakkında, "Orada kuyular kazılacak. Enerji, elektrik, yollar yapmak uzun süredir hayalimdi. Kendi ülkemde de 12 yıldır bu tür projeler ile uğraşıyorum" şeklinde konuştu.

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