Quentin Tarantino, 10. Filmini Çekmeden Emekli Olabileceğini Açıkladı

Yazar ve yönetmen Quantin Tarantino, yıllardır film endüstrisini "10. filmimi çektiğimde emekli olacağım" şeklinde tehdit ediyor. Sektördeki neredeyse 30 yıllık emeği bulunan Tarantino'nun 9. filmi Once Upon a Time in Hollywood'un vizyona girmesine az bir süre kaldı ancak filmin getireceği başarılara rağmen Tarantino, bu filmin ardından erken emekliliğe ayrılmayı düşünüyor.

Konu hakkında açıklama yapan Tarantino, "Sanırım dram filmlerinde yolun sonuna geldim. Kendimi film kitapları ve tiyatro eserleri yazarken görüyorum, hâlâ üretken olacağım. Sadece artık yeterince film yaptığımı düşünüyorum. Bu film çok iyi olursa, onuncu filmimi yapmayabilirim. Hatta şimdi de durabilirim! Belki ileride de durabilirim, göreceğiz" ifadelerini kullandı.

Filmin oyuncularından Brad Pitt de Tarantino'nun geleceği hakkında düşüncelerini paylaştı: "Hayır bence blöf yapmıyor. Bence o bu konuda aşırı ciddi. Ben de ona bu konuda açıkça yakındım ancak yönetmenlerin belirli bir süreden sonra oyundan düştükleri hissine kapılmaları doğaldır. Yine de onun başka planları var ve ona uzun bir süre veda etmeyeceğiz gibi görünüyor."

Once Upon a Time in Hollywood, Quentin Tarantino tarafından yazılıp yönetilen son film olsun ya da olmasın bu, onun son Hollywood projesi olmayacak. Kendisi R puanlı bir Star Trek filmiyle daha ilişkilendirilmişti. Ayrıca Tarantino, 2016'da verdiği bir röportajda '1930'larda geçen bir gangster filmi' fikri olduğunu da söylemişti. Buna artı olarak bir de gerçekten korkutucu olan bir korku filmi fikri olduğunu da eklemişti.