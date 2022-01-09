Quantic Dream Mizahi Bir AAA Oyun Üzerinde Çalışıyor Olabilir

İddialara göre Detroit: Become Human'ın geliştiricisi Quantic Dream, ikinci bir AAA oyun üzerinde çalışıyor. Söylenenlere göre yeni oyunun temeli, 2013'de çıkan Dark Sorcerer isimli teknoloji demosuna dayanıyor.

Fransız oyun geliştiricisi Quantic Dream gün geçtikçe daha da bilinir olmaya devam ediyor. Stüdyo en son 2018'de çıkış yapan Detroit: Become Human ile hem oyunculardan hem de basından büyük övgü almıştı. O zamandan bu yana genel olarak sessizliğe gömülen şirket, geçtiğimiz aylarda bu durumu bozmuş ve The Game Awards töreninde Star Wars Eclipse'e ait bir fragman yayınlamıştı.

Şu ana kadar yapılan duyurular doğrultusunda Quantic sadece Star Wars oyunu üzerinde çalıştığını söylemişti fakat gelen iddialara göre durum tam olarak böyle değil. @AccNgt isimli bir Twitter kullanıcısı Quantic'in Star Wars dışında ikinci bir AAA oyun üzerinde daha çalıştığını söyledi. AccNgt daha oyunun resmi duyurusu yapılmadan önce Star Wars Eclipse ile ilgili ekran görüntüleri paylaşmış ve oyunun varlığını önceden haber vermişti.

AccNgt yaptığı paylaşımda oyunla ilgili detaylara da yer verdi. Söylediğine göre oyun, 2013 çıkışlı The Dark Sorcerer isimli teknoloji demosunu temel alıyor. Bu demo Quantic Dream tarafından PlayStation 4 için hazırlanmıştı. İlk dakikalarında büyü yapmaya hazırlanan bir büyücüyü gördüğümüz demoda sonrasında olayların aslında bir film setinde olduğunu görüyor ve demonun çok daha mizahi bir havaya büründüğünü izliyorduk. Detroit: Become Human da ilk olarak "Kara" isimli bir teknoloji demosu olarak ortaya çıkmıştı.

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Yapılan iddiaların sahibi geçmişte benzer bir sızıntı yapmış olsa da, Quantic Dream tarafından doğrulanmadan hiçbir şeye doğru diyemeyiz. Yapılan açıklamalara göre şu an kesin olarak bildiğimiz tek şey Quantic Dream'in Star Wars Eclipse üzerinde çalıştığı. Oyunun çıkış tarihi şimdilik belli olmasa da sektörün içinden haberler vermesiyle bilinen Tom Henderson Star Wars Eclipse'in en erken 3-4 yıl sonra çıkacağını söylemiş ve sebep olarak da şirketin çalışacak personel bulmakta zorlanmasını işaret etmişti. Henderson mesajının sonunda da "Nedenini merak ediyorum" diyerek Quantic Dream'ın 2019'daki cinsel saldırı iddialarına atıfta bulunmuştu.

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