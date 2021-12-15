PYBS yattı mı? Burslar yattı mı?

Pybs yattı mı? sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Parasız yatılılık ve bursluluk ödemeleri her ay ödenir. Genelde ödemeler yaklaşık 10-15 gün gecikmeyle yatırılmaktadır. Daha önce kazanmışsanız ekim ayında paranızı alacaksınızdır fakat genelde kasım ayına aksar. Peki, PYBS yattı mı?

PYBS YATTI MI?

Öğrenci bursları, Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmî Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği hükümleri gereği, bursluluk sınavı kazanılarak okula kayıt yaptırılan tarihi izleyen Ekim ayı başından itibaren ödenir.

PYBS bursları, her ayın 25inde ayda 1(bir) olmak üzere yatırılmaktadır. İlk burs okul açıldıktan sonra yaklaşık 2 hafta içerisinde yatırılmakta.Aylık olarak verilecek burs miktarı ise 358,10 TL dir.

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