Putin ve Zelenskiy, Normandiya Dörtlüsü için Paris'te
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Putin ve Zelenskiy, Normandiya Dörtlüsü için Paris'te

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna'daki krizin çözümü için gerçekleştirilecek Normandiya Dörtlüsü zirvesine katılmak üzere Fransa'nın başkenti Paris'e geldi.

09.12.2019 17:11 | Son Güncelleme: 09.12.2019 17:16
Putin ve Zelenskiy, Normandiya Dörtlüsü için Paris'te

Devlet Başkanı ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna'daki krizin çözümü için gerçekleştirilecek Dörtlüsü zirvesine katılmak üzere Fransa'nın başkenti 'e geldi.


Ukrayna'nın doğusundaki krize ilişkin Normandiya Dörtlüsü olarak bilinen ve Almanya, Fransa, Rusya, Ukrayna liderlerinin bir araya geleceği zirve, bugün Fransa'nın başkenti Paris'te yapılacak. Zirvede Donbass bölgesinde Ukrayna birlikleri ve Rusya yanlıları arasındaki iç savaş ele alınacak. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy zirveye katılmak üzere Paris'e geldi. Zirve, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ev sahipliğinde Elysee Sarayı'nda gerçekleştirilecek.


Zirve kapsamında Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile Rusya Devlet Başkanı Putin ilk kez bir araya gelecek. Rusya Devlet Başkanı Putin ayrıca Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile de ikili görüşmeler yapacak. - PARİS

Kaynak: İHA
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