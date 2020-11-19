Toplantıda öksürük krizine giren Putin'in korona olduğu iddia edildi! Kremlin, söylentileri yalanladı
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Toplantıda öksürük krizine giren Putin'in korona olduğu iddia edildi! Kremlin, söylentileri yalanladı

19.11.2020 15:26 | Son Güncelleme: 19.11.2020 16:30

Rusya'da Devlet Başkanı Putin telekonferans toplantısında öksürük krizine girdi. Putin'in koronavirüs olduğu iddiaları sonrasında Kremlin, "Başkan Putin'in herhangi bir sağlık sorunu bulunmuyor. Koronavirüse yakalanmadı" açıklamasını yaptı.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsten en çok etkilenen ülkelerin başında gelen Rusya'da Devlet Başkanı Vladimir Putin telekonferans toplantısı sırasında öksürük krizine girmesi paniğe neden oldu. Rusya'da alınan tüm önlemlere rağmen salgının tüm hızıyla yayılırken, Devlet Başkanı Putin'in canlı yayınlanan bir telekonferans görüntüsünde yakalandığı öksürük krizi panik yarattı.

ÖKSÜRÜK KRİZİNE GİRDİ

68 yaşındaki Putin, salgının neden olduğu 'akut finansal sorunlar' hakkında üst düzey yetkililerle konuşurken öksürük krizine girince cümlesini bitirmekte zorlandı. Putin video görüşmesinde Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov ve diğer devlet yetkilileriyle konuştuğu sırada aniden öksürmeye başladı.

"KORONAVİRÜSE YAKALANMADI"

Kremlin basında çıkan "Putin koronavirüse mi yakalandı?" iddialarına ilişkin açıklamalarda bulunarak," Başkan Putin'in herhangi bir sağlık sorunu bulunmuyor. Koronavirüse yakalanmadı" denildi.

Toplantıda öksürük krizine giren Putin'in korona olduğu iddia edildi! Kremlin, söylentileri yalanladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları (4)
VATANCAN: üzüldüm simdi putin baba gecmis olsun allah yardimcin olsun Insallah birgün sen de bizim Cumhuriyetin ba sbaka ni olacaksin Insallah
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HAKİKAT: Muhtemelen sürekli konuşma esnası her insanda olabileceği gibi ağız kuruluğu yada tükürüğünün genzine takılması durumunu yaşamış. Ama adamın masasında SU YOK yahu. Bu nasıl bir dikkatsizliktir.
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REALİST: aşı satma ve pazarlama taktikleri olabilir
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