Rusya lideri Putin, Ukrayna savaşını bitirmek için şartını masaya koydu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Rusya lideri Putin, Ukrayna savaşını bitirmek için şartını masaya koydu

Haberler.com, Servet Uzun - Dünya
 - Güncelleme:

Rusya Devlet Başkanı Putin, Almanya Başbakanı Scholz ile telefonda görüştü. Rus İnterfax haber ajansına göre; Putin, Scholz'a "Ukrayna ile diyaloğa hazır olduğunu fakat Kiev yönetiminin Rusya tarafından sunulan şartları yerine getirmesi gerektiğini" söyledi. Rusya'nın şartları; Ukrayna'nın silahsızlanması ve NATO üyesi olmaması.

Rusya- Ukrayna savaşı devam ederken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile telefonda gelinen son durumu konuştu. Putin, savaşı bitirmek için şartını açıklarken Ukrayna ile de diyaloğa hazır olduklarını ifade etti.

Rus İnterfax haber ajansına göre; Putin, Scholz'a "Ukrayna ile diyaloğa hazır olduğunu fakat Kiev yönetiminin Rusya tarafından sunulan şartları yerine getirmesi gerektiğini" söyledi. Putin, Ukrayna yönetiminin üçüncü tur müzakerelerde "makul ve yapıcı" bir pozisyon alacağını umduğunu da sözlerine ekledi.

Barış görüşmelerindeki konular ise "Derhal ateşkes, silah bırakma, sivillerin yıkılan ve sürekli bombalanan köylerden, şehirlerden tahliye edilmesi için insani koridorlar" şeklinde oldu.

Rusya'nın isteği Ukrayna'nın asla ama asla NATO üyesi olmaması, NATO'nun etki alanını genişletmemesiydi. Putin'in diğer istekleri ise Ukrayna'nın silahlanmaması ve askeri altyapının 1997 seviyesine çekilmesiydi. Ayrıca Rusya, Neo-nazizm'le suçladığı Zelenski hükümetinin istifa etmesini istiyor.

Servet Uzun
Servet Uzun
Haberler.com Haberler.com - Dünya

Ukrayna, Savaş, Rusya, Putin, Dünya, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title