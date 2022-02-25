Putin ne yapmaya çalışıyor? Rus tankları Sovyetler Birliği bayrakları ile Ukrayna'da

Dün sabah saatlerinde Devlet Başkanı Putin'in talimatıyla Rus ordusu, Ukrayna'ya girmeye başladı. Rus ordusu, resmi olarak tanıdığı ayrılıkçı gruplar ile Ukrayna ordusuna ait kritik bölgeleri alırken, Rusya'dan Ukrayna'ya askeri sevkiyatlar devam ediyor.

RUS TANKLARI SOVYETLER BİRLİĞİ BAYRAKLARIYLA YOL ALIYOR

Başkent Kiev'i ele geçirerek savaşı erken bitirmeye çalışan Rus ordusu, Kiev'i kuzey ve güneyden kuşatmaya devam ediyor. BMD-4 ve NONA tanklarının yanı sıra BTR-D zırhlı personel taşıyıcılarının bulunduğu Rus konvoyunda bazı tankların Sovyetler Birliği bayrağı taşıdığı görüldü. Tankların video görüntüleri sosyal medyada hızla yayılırken, askeri uzmanlar konvoyda jammerların (sinyal engelleyici cihaz) da olduğunu söylüyor.

KİEV'DE PATLAMA SESLERİ DUYULUYOR

Bu sabah ise Ukrayna'nın başkenti Kiev'de patlama sesleri duyuldu. Sokağa çıkma yasağı ilan edilen Başkent'te sivillerin yaşadığı binaların da bombalandığı öğrenildi. Dün de Kiev'de çok sayıda patlama meydana gelirken kentte sirenler çalmıştı. Bazı siviller kenti terk etmeye çalışırken bazıları da metro istasyonları ve evlerinin bodrumlarına sığınmış, banka ve eczane önlerinde kuyruklar oluşmuştu.