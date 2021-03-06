Putin'in yardımcısı Oreşkin koronaya yakalandı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yardımcılarından birisi olan Maksim Oreşkin'in koronavirüse yakalandığı açıklandı. Oreşkin'in Putin ile son zamanlarda bir araya gelip gelmediğine dair ise herhangi bir bilgi verilmedi.

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin düzenlediği bir toplantıda gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Mişustin, bir ara Rusya Devlet Başkanı Putin'i de yakından ilgilendiren çarpıcı bir bilgi verdi.

HABERİ BAŞBAKAN VERDİ

Sputnik'te yer alan habere göre;toplantıda Putin'in yardımcılarından Oreşkin'in koronavirüse yakalandığını söyleyen Başbakan, "Bu vesile ile sağlığının yerine gelmesini dilemek isterim. Kendisi bizimle burada irtibat halinde" ifadelerini kullandı.

PUTİN İLE EN SON NE ZAMAN GÖRÜŞTÜĞÜ AÇIKLANMADI

Mişustin, Oreşkin'in semptomlarının hafif mi yoksa ağır mı olduğuna ilişkin bilgi vermedi. Bunun yanında Oreşkin'in son dönemde Rusya Devlet Başkanı ile temas kurup kurmadığına ilişkin bir açıklama da şimdilik yapılmadı.