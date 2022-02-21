Putin'in tarihi konuşmasında dikkat çeken Osmanlı ve Türkiye detayı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk ve Luhanks'ın resmen tanınması konusunda bugün bir karar vereceğini açıklamıştı. Nihai kararını duyurmak üzere kameraların karşısına geçen Putin, Ukrayna'nın Rusya tarihinin bir parçası olduğunu ifade ederek iki ülkenin ortak tarihine vurgu yapan bir konuşma yaptı.

"KARADENİZ İÇİN ABD KIRIM'DA ALTYAPI OLUŞTURMAK İSTEDİ"

Karadeniz'de Rusya'ya karşı ABD'nin Kırım'da bir altyapı oluşturmak istediğini söyleyen Putin, bunun başarısız olduğunu çünkü Kırım halkının kararını verdiğini söyledi.

"KARADENİZ KIYILARI, TÜRKİYE VE OSMANLI'YA KARŞI KULLANILMIŞTI"

Şu anda NATO gemilerinin Ukrayna limanlarını kullanabildiğini hatırlatan Putin, "Geçmişte 18. yüzyılda Karadeniz kıyıları Türkiye ve Osmanlı'ya mücadele alanı olarak kullanılmıştı. Şimdi bu ismi yok etmek istiyorlar. Ünlü komutanların çalışmalarını yok etmek istiyorlar. Karadeniz'e erişimimizi yok etmek istiyorlar. Geçmişte zaten oluşturulan bir yapı vardı" dedi.

DONETSK VE LUHANKS'I TANIDI

Putin konuşmasının sonunda Donetsk ve Luhanks bölgelerinin bağımsızlığını tanıdığını söyleyerek "Geçmişte olanlar değiştirilemez ama en azından bunların üstüne konuşabiliriz. Bunu dürüst, açık bir şekilde yapabiliriz herhangi bir siyasi amaç gütmeksizin. Hiçbir koşulda biz bir devlet oluşturmanın temelini bu şekilde kuramayız. Kimseyi suçlamıyorum. Geçmişte iç savaş sonrası yaşananlar yaşandı. Devlet bu şekilde oluşturuldu, tarihi bir olguydu, Ukrayna tam da bu şekilde oluşturuldu. Bolşeviklerin politikası olarak Ukrayna oluşturuldu. Şimdi Ukrayna'nın mimarı Lenin'dir. Belgeler de bunu söylüyor. Arşiv bunu söylüyor. Lenin'in Donbas bölgesine ilişkin görüşü de bu şekilde" ifadelerine yer verdi.