Putin'in önerdiği Rusya'nın yeni Başbakanı Mihail Mişustin kimdir?
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Putin'in önerdiği Rusya'nın yeni Başbakanı Mihail Mişustin kimdir?

Putin’in istifa eden Başbakanı Dimitri Medvedev'in yerine önerdiği eski Federal Vergi Dairesi Başkanı Mihail Mişustin kimdir?

16.01.2020 15:41 | Son Güncelleme: 16.01.2020 15:41
Putin'in önerdiği Rusya'nın yeni Başbakanı Mihail Mişustin kimdir?

Devlet Başkanı 'in istifa eden Başbakanı 'in yerine önerdiği eski Federal Vergi Dairesi Başkanı Mihail Mişustin parlamentoda yapılan oylamada Rusya'nın yeni başbakanı seçildi.


Şu ana kadar 'düşük profilli' görevler üstlendiğini belirtilen Rusya'nın yeni Başbakanı hakkında neler biliyoruz? Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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