Putin'in Kremlin'deki yirmi yılı: Öne çıkan olaylar, önemli tarihler
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Putin'in Kremlin'deki yirmi yılı: Öne çıkan olaylar, önemli tarihler

Vladimir Putin tam yirmi yıl önce siyasi olarak zor günler geçiren dönemin Rusya Devlet Başkanı Boris Yeltsin tarafından vekaleten devlet başkanlığına getirilmişti. Putin o tarihten bu yana aralıksız olarak devlet başkanı ya da başbakan olarak ülke yönetiminde tek söz sahibi oldu

28.12.2019 08:12 | Son Güncelleme: 28.12.2019 08:12
Putin'in Kremlin'deki yirmi yılı: Öne çıkan olaylar, önemli tarihler

tam yirmi yıl önce siyasi olarak zor günler geçiren dönemin Rusya Devlet Başkanı tarafından vekaleten devlet başkanlığına getirilmişti. Putin o tarihten bu yana aralıksız olarak devlet başkanı ya da başbakan olarak ülke yönetiminde tek söz sahibi oldu.


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Kaynak: Euronews.com

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