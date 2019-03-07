Putin İçin Üretilen Rus Yapımı Lüks Araç Aurus Senat Cenevre Otomobil Fuarı'nda Görücüye Çıktı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin için özel olarak tasarlanan yerli üretim makam aracı, Cenevre Otomobil Fuarı'nda görücüye çıktı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin için özel olarak tasarlanan yerli üretim makam aracı, Cenevre Otomobil Fuarı'nda görücüye çıktı. Aurus Senat L700 marka limuzin türü lüks aracın tanımı ilk kez Mayıs 2018'de Putin yeniden göreve geldiği zaman yapılmıştı.
Kaynak: Euronews.com