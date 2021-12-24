Putin: Hz. Muhammed'e yönelik hakaret, sanat özgürlüğü değil - Haberler
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Putin: Hz. Muhammed'e yönelik hakaret, sanat özgürlüğü değil

Haberler.com / Gözde Nur Bayar - Haberler | Dünya

Rusya Devlet Başkanı Putin, 2021 yıl sonu toplantısında gazetecilerin sorularını cevapladı. Sanatta özgürlükle ilgili konuya değinen Putin, Hz. Muhammed'e yönelik hakaretlerin sanat özgürlüğü kapsamına girmeyeceğini söyledi. Rusya lideri, "Peygamber Muhammed'e yönelik hakaret sanat özgürlüğü mü? Bunun özgürlük olmadığını düşünüyorum. Bu, din özgürlüğünün ve Müslümanların kutsal duygularının ihlalidir." dedi.

Putin'in başkent Moskova'da düzenlediği yıllık basın toplantısı 3 saat 56 dakika sürdü. Toplam 55 soruya cevap veren Putin, ABD ve NATO'ya ilettikleri çeşitli güvenlik garantileri ile ilgili teklifler konusunda ilerlemelerin kaydedileceğini umduğunu söyledi.

"HZ. MUHAMMED'E HAKARET ÖZGÜRLÜK DEĞİLDİR"

Sanatta özgürlükle ilgili değerlendirmede bulunan Putin, bu konuda özgürlüğün sağlanması gerektiğini vurguladı. Putin, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Bu özgürlük, başka bir kişinin özgürlüğünü kısıtladığında, geliştirdiğimiz hedeflerle belirli çelişkiler içinde oluyor. Peygamber Muhammed'e yönelik hakaret sanat özgürlüğü mü? Bunun özgürlük olmadığını düşünüyorum. Bu, din özgürlüğünün ve Müslümanların kutsal duygularının ihlalidir."

SKANDAL KARİKATÜRLER TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Geçtiğimiz aylarda başta Fransa olmak üzere bazı ülkelerde yayınlanan dergilerde, Hz. Muhammed'e yönelik skandal karikatürler yayınlanmıştı. Hakaret içerikli çizimler, bazı çevrelerce sanatta özgürlük bahanesi üzerinden savunulmuştu.

Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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Yorumlar (1)
HAKAN ARSLANOĞLU:Hz. Muhammed' e hakaret edip dalga konusunda karikatürlerini yapanlar, bu dünya da yanarak cezalarını çekiyorlar ama ebedi gerçek dünya da çığlıklar atarak öyle bir yanacaklar ki onların ateşi ebediyen sönmeyecek. Bu dünyada ki yanmaları fragmandı, film olarak ebedi dünyada herkes izleyecek. Yalnız film yönetmeni yanma filminin sonunu getirmeyecek. Cevap Yaz 0 13 Yayından Kaldır
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