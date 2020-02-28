: Son dakika: Putin, güvenlik konseyiyle yaptığı toplantıda Türkiye'yi suçladı

28.02.2020 17:34 | Son Güncelleme: 28.02.2020 17:48

Türkiye'yi yasa boğan İdlib'deki saldırının yankıları devam ederken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den skandal bir açıklama geldi. Bölgedeki son durumu değerlendirmek için güvenlik konseyini acil toplayan Putin, toplantıda yaptığı konuşmada Türkiye'yi suçladı.

"GÖZLEM NOKTASINDAN ÇIKMAMALARI GEREKİYORDU"

Reuters tarafından son dakika olarak duyurulan açıklamada Putin, "Türk askerleri gözlem noktasından dışarı çıkmamalıydı. Rusya gözlem noktasındaki askerlerin güvenliği için mümkün olan her şeyi yaptı" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'YE ÇAĞRI

Putin, açıklamasının devamında "Türkiye'nin ülkede bulunan Rus vatandaşları ve diplomatik temsilcilikleri korumak için her şeyi yapacağını umuyoruz" sözlerine yer verdi.

ABD'DEN TAZİYE MESAJI

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği ise Putin'in aksine Esed'in saldırısını kınadı ve Türkiye'ye taziye mesajlarını iletti. Büyükelçilikten yapılan açıklamada "İdlib'de dün gece gerçekleştirilen korkunç saldırılarda Türk askerlerinin hayatlarını kaybetmesi dolayısıyla Türk halkına en içten taziyelerimizi sunuyoruz" ifadelerine yer verildi.

ERDOĞAN VE PUTİN GÖRÜŞTÜ

Rusya kanadından gelen bir diğer açıklama ise Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov'dan geldi. Lavrov, Türkiye ile Rusya'nın İdlib üzerinde koordineli bir şekilde çalışmaya hazır olduğunu söylerken, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in telefonla görüştüğünü dile getirdi. Lavrov, Putin ile Erdoğan'ın İdlib konusundaki anlaşmanın uygulanması için fikir alışverişinde bulunduğunu duyurdu.

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