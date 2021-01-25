Putin'e kızından büyük darbe! Luiz, babasının baş düşmanı Aleksey Navalny'yi sosyal medyada takip ediyor
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Putin'e kızından büyük darbe! Luiz, babasının baş düşmanı Aleksey Navalny'yi sosyal medyada takip ediyor

25.01.2021 16:05 | Son Güncelleme: 25.01.2021 17:03

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in gizli aşkı Svetlana Krivonogikh'dan dünyaya gelen ve Luiz olarak bilinen kızı, Putin'in baş düşmanı Aleksey Navalny'yi sosyal medya hesabından takip ediyor. Bu durum kullanıcıların tepkisini çekerken, Luiz'e "Arkadaşların baban kim diye sorduğunda ne cevap veriyorsun?" taciz içerikli sorular yöneltti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, son günlerde muhalif lider Aleksey Navalny'nin baskılarıyla zor günler yaşıyor. Muhalif lider Putin'in kaçak sarayını ifşa ederken, ülkede Putin'e karşı protesto yürüyüşleri yapıldı ve sokaklarda göstericiler ile polis arasında arbede yaşandı.

"BEN ÇOK KISA SÜRELİĞİNE GÖRÜNÜYORUM"

Putin'in ifşa görüntülerinde, İngiltere'de eğitim almış kızı Luiz erkek arkadaşı ile dans ederken görüldü. Putin'in ifşa görüntüleri dünya basınında büyük ses getirirken, Putin'in kızı Luiz bu videoya yorum yaptı ve "Ben çok kısa süreliğine görünüyorum" dedi.

Putin'e kızından büyük darbe! Luiz, babasının baş düşmanı Aleksey Navalny'yi sosyal medyada takip ediyor
Aleksey Navalny

NAVALNY, LUİZ'İN ANNESİ İÇİN "İYİ BİR İNSAN" DEDİ

Navalny, Luiz'in annesinin çok iyi bir insan olduğunu fakat, daha iyi bir için yaşam Putin ile ilişki yaşayıp çocuk yaptığını öne sürdü. Öte yandan Navalny, temizlikçi olan Svetlana Krivonogikh'in şu an 100 milyon dolarlık servetinin olduğunu iddia etti.

Putin'e kızından büyük darbe! Luiz, babasının baş düşmanı Aleksey Navalny'yi sosyal medyada takip ediyor
Svetlana Krivonogikh

LUİZ, BABASININ DÜŞMANINI TAKİP EDİYOR

Öte yandan Putin'in kızı Luiz'in Navalny'nin yayınladığı ifşa görüntülerine yorum yapması takipçilerin dikkatinden kaçmadı ve Luiz'in, Putin'in baş düşmanı Navalny'yi takip ettiği fark edildi.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKTİ

Kullanıcılar, Luiz'e babasının düşmanı Navalny'yi takip ettiği için tepki gösterdi ve "Arkadaşların baban kim diye sorduğunda ne cevap veriyorsun?" "Babandan utanmıyor musun?" gibi sorular yöneltti. Luiz gelen tepkilere rağmen hala Navalny'yi takip ediyor.

Putin'e kızından büyük darbe! Luiz, babasının baş düşmanı Aleksey Navalny'yi sosyal medyada takip ediyor
Haber Yorumları (1)
ADAM: Putin tehlikeli adam karşısındaki en büyük muhalifin bile arkasında kendisi var kgb ajanı ne bekliyorsunuz
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