Putin, denizaltı faciasında ölen 13 mürettebatın aileleri ile bir araya geldi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Barents Denizi'nde bu ayın başında Rus Deniz Kuvvetlerine bağlı bir denizaltında çıkan yangın nedeniyle hayatını kaybeden 13 kişinin aileleri ile bir araya geldi.

AİLELERİN İSTEKLERİNİ DİNLEDİ

Programda konuşma yapan Putin, yaşananlardan dolayı hayatını kaybedenlerin yakınlarına bir kez daha başsağlığında bulunarak, "Yaşananları bir kez daha hatırlatarak yaranızı tazelemek istemiyorum. Savunma Bakanlığının size yardım etmek için neler yaptığı hakkında konuşmak istiyorum.

"BİR AİLE GİBİ SİZİ DİNLEMEK İSTİYORUM"

Raporlara, hazırlanan evraklara baktım, çok şeyin yapıldığını biliyorum, ama hala sizden duymak istiyorum,siz ne düşünüyorsunuz, neler yapabiliriz. Daha fazla dikkat etmemiz gereken bir yer var mı? Sizin için, çocuklarınız için, geleceğiniz için daha neler yapabiliriz. Bunu sakince ve aile gibi konuşalım" ifadelerini kullandı.